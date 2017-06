Heti horoszkóp: Mahó Andreának nem jött be, amit jósoltak

Már a színészi pályán voltam, amikor elkészítették a horoszkópomat. Ebből a jövőmre vonatkozó „jóslatok” nem jöttek be – mondta Mahó Andrea. A Halak tulajdonságai sok tekintetben illenek egy színész személyiségéhez. A lelki állapotomtól függően hajlamos vagyok elérzékenyülésre, megérintenek a dolgok. Felületesen nem tudok csinálni semmit. Szeretek tervezni, álmodozni, anélkül nem lehet előre haladni, de a megvalósításban már reálisan gondolkodom. A színpadon sok mindenben ösztönös vagyok, hallgatok a belső hangokra, ugyanakkor használom az elmémet is. Ajándék, hogy sokféle ember bőrébe bújhatok, ami aztán hat rám. Szeretek szeretni. Fontos, hogy olyan közegben dolgozzak, ahol egymás iránt jó szándékkal vannak az emberek.

A próbaidő nagyon fárasztó, és ez csak szeretettel oldható meg. Korábban nehezen mondtam nemet, és gyakran megcsináltam olyan dolgot is, amihez nem volt kedvem. Aztán rájöttem, hogy ez értelmetlen. Adtam már vissza szerepet, s mivel őszintén elmondtam az érveimet, ezt értékelték, és nem kerültem hátrányos helyzetbe. A szakma arra is megtanított, hogy nehéz helyzetben dönteni kell. Ilyenkor segít a belső hang. Erős egyéniségnek tartom magam, és szeretem társként a hasonló személyiségeket. Szeretem megmutatni magam a színpadon 1000–1500 ember előtt, de miután legördült a függöny, Mahó Andi vagyok, aki kerüli a feltűnést. Fontos a megszokott környezetem, ám nem okoz gondot hosszabb időre elutazni sem, aztán örülök, ha hazaérek.

KOS

Szerelem: telihold idején kommunikációs bakik várhatók, de kihasználhatja az összeköltözés vagy a közös ingatlan megvételének lehetőségét annak eldöntésére, hogy ön és leendő hitvese ki tudnak-e jönni egymással szorosabb közelségben is. Igyekezzenek igazságosan megosztozni a háztartás költségein és a házimunkákon!

Karrier és pénz: partnere sokkal nagyobb jövedelemre tesz szert, mint korábban, de nem várhatja el tőle, hogy gondoskodjon önről anélkül, hogy viszonozná. Választás előtt áll: saját lakást vesz, vagy bérel egyet. Június 9-e magasságában nem lehetetlen, hogy rendkívüli ajánlattal állnak ön elé. Nem lesz kidobott pénz, ha befektet egy ingatlanba!

BIKA

Szerelem: ha facér, beleveti magát a szabadtéri programokba, és bárhová megy, rengeteg skalpot gyűjthet be. Mivel ennyire magabiztos, a Vénusz és a Mars egy fesztiválon vagy a strandon olyan személyt terel a közelébe, aki már régóta szeretett volna megismerkedni önnel. Adja meg a számát, és élvezze a vágyakozását!

Karrier és pénz: ismerősei vagy közeli rokonai nagyot lendíthetnek vállalkozása ismertségén. Hasznos lenne, ha a kollégáit a munkahelyükön kívül is megismerné. Szervezzen céges kirándulást vagy pikniket a szabadba! Lehet, hogy eközben még szorosabb együttműködésre is talál majd módot. Rokona viszont visszautasítja, hogy pénzt kölcsönözzön önnek.

IKREK

Szerelem: néha magányosnak érzi magát, pedig csak őszintén meg kellene beszélnie a társával, mi is lehet a baj. Ne csak arra figyeljen, mit akar; hallgassa végig partnerét is, mert csak így tudnak harmonikus kapcsolatot kialakítani. A pénz konfliktushelyzetet okozhat, főleg, ha egyiküknek jóval több van belőle, mint a másiknak.

Karrier és pénz: figyeljen az anyagiakra: társával el kell dönteniük, hogy mire költsék el, és hogyan használják, hogy még többet gyűjthessenek. A rengeteg ingerhatás, a szétszórtság – különösen telihold táján – az ön számára mindennapos fogalmak. Pedig többet ér az egyenletes ritmusú tevékenység, mint a hirtelen fellángolásokkal tarkított kapkodás.

RÁK

Szerelem: szívesen viszi szeretteit divatos étterembe, baráti körben. Saját bőrén tapasztalhatja, hogy amikor jó barátaival vagy rokonaival vacsorázik, még a vendéglői koszt is jobban ízlik. Facér Rákként az a határozott szándéka, hogy mindenképpen magába bolondítja egyik régi barátját vagy munkahelyi főnökét, akit már régen kiszemelt magának.

Karrier és pénz: érdemes új kapcsolatokat keresni, vagy a régieket megújítani. Álláskeresőként támogatásra számíthat, ha pár szívességgel szeretetre méltónak mutatkozik. Most inkább a kedvességével, mint a rámenősségével érhet célt. Vigyázzon, nehogy ellenfelei tudomást szerezzenek pénzügyi titkairól!

Oroszlán

Szerelem: bárhová is megy a héten, számtalan lehetősége adódik az ismerkedésre, flörtölésre. Ennek ellenére ne adja fel meglévő kapcsolatát, csak azért, mert egy ismeretlen több kalandot kínál. Teliholdkor olyan apró dolgokból adódhatnak félreértések, viták, mint néhány percnyi késés, ám ezek a konfliktusok hamar elsimulnak.

Karrier és pénz: munkahelyi kapcsolatát átváltoztathatja titkos szexuális viszonnyá. Néha úgy is bevételhez juthat, hogy a barátai által megtartott találkozókra épít, ahol megismerkedik más sikeres embe-rekkel is. Az újhold táján viszont megfeledkezhet kitűzött céljáról, és rábízza magát az érzelmeire. Pedig utólag mindig megbánja, ha nem az eszére hallgat.

SZŰZ

Szerelem: szervezzenek olyan programot, amivel boldoggá tehetik egymást! Ha sikerült egy kis pénzt félretennie, most elutazhatnának Velencébe vagy Párizsba, akár egy romantikus hétvégére. Szüksége van egy kis kimozdulásra. Június 9-e táján viszont nagy kedvvel dolgozik együtt kedvesével egy széles körű üzleti hálózat létrehozásán.

Karrier és pénz: nem minden utazásnak és találkozónak kell üzleti jellegűnek lennie. Külföldi partnerei nagyobb valószínűséggel üzletelnek önnel, ha úgy érzik, emberként is törődik velük, nem csupán a bevétele növelése miatt. Jó ötlet lenne a társasági programokat az üzletkötéssel kombinálni, de ne vállaljon el olyan állást, ahol komoly döntéseket kell hoznia.

MÉRLEG

Szerelem: beleveti magát a munkába és az üzleti életbe, de ott sem menekülhet a rajongóktól. Tény, hogy Mérlegként vonzódik az olyan partnerekhez, akik megfelelő anyagi forrásokkal rendelkeznek. Azt azért vegye észre, hogy egyik üzlettársát csak az érdekli, ágyba tudja-e vinni, és milyen befektetést igényel részéről a dolog.

Karrier és pénz: úgy érzi, ideje lenne lecserélni a járgányát, de a kilencedikei telihold megakadályozhatja, hogy nyélbe üsse az üzletet. Viszont igencsak kifizetődik, ha partnere sikeres üzletéhez csatlakozik. Ha kitalálja, mi az, amire üzletfeleinek szüksége van, akkor belevághat annak bizonyításába, hogy az ön üzlete pontosan azt nyújthatja nekik.

SKORPIÓ

Szerelem: erotikus kisugárzásának köszönhetően még a tengerparton is döglenek ön után a másik nem képviselői. Szerelmi életében letisztulnak a szerepek, és az is, hogy ki mit vár ettől a kapcsolattól. Most már nem fél kimutatni, mennyire fontos is a társa. Ha facér, készüljön fel egy szenvedélyes, vakációs románcra.

Karrier és pénz: telihold környékén ne szaladgáljon olyan emberek után, akik kölcsönt adhatnak, s az üzleti életben az ígéretek sorozatos megszegése sem bizonyul megfelelő stratégiának. Meg kellene fordítani, sőt megállítani ezt a kellemetlen tendenciát. Arra viszont alkalmas ez a hét, hogy útra keljen, és idénymunkát vállaljon külföldön.

NYILAS

Szerelem: csak akkor gondoljon a szexre, ha egyéb, akár értékes dolgokon is meg tudnak osztozni a társával. Nem lenne szabad megbízhatatlansággal elrontani egy jónak ígérkező kapcsolatot. Éreztesse a párjával, mennyire fontos önnek, s azt is, nem áll szándékában lemondani a függetlenségéről.

Karrier és pénz: vegyen virágokat az irodába! Kollégái, üzleti partnerei és ügyfelei kellemesebbnek fogják érezni magukat az új környezetben. Fontolja meg alaposan, mit mond! Különösen akkor, ha elmarasztaló véleménye van valakiről. Telihold idején ne szerezzen magának haragosokat! Anyagi helyzete javul; lehet, hogy egy mellékállásnak köszönhetően.

BAK

Szerelem: gátlások nélkül nyilvánítja ki a vágyait, s akkor is folytassa az ostromot, ha fél a riválisokkal való összehasonlítástól! A finom tartózkodás helyett ezeken a napokon: jobbnak, kívánatosabbnak kell lennie a vetélytársainál! Ha a párja otthon keresi fel, gondoskodjon arról, hogy mindig kéznél legyen valamilyen különleges ínyencség.

Karrier és pénz: munkahelyén, ha voltak is viták, az ön helyzete viszonylag stabilnak látszott. Telihold idején viszont számíthat kellemetlen kritikára, sértődésekre. Gondolkodjék el rajta, hogy érdemes-e beszállni a vitába! Ugyanakkor kreativitását, művészi érzékét ne fogja vissza, csupán azért, mert egyesek irigykedve nézik az ambícióit.

VÍZÖNTŐ

Szerelem: a telihold miatt ellentmondások jegyében telik el ez a hét. Legyen megfontolt, ne kapkodjon, gondolja át nyugodtan, mire is van szüksége egy kapcsolatban. Tudja, mennyire fontos önnek a szabadság, ugyanakkor komoly kapcsolatra vágyik. A kettő nem zárja ki egymást, csak meg kell találnia hozzá a megfelelő társat.

Karrier és pénz: kedvező az idő a lakás- vagy telekvételhez. Régóta áhítozik minőségi cserére, most erre jó alkalom adódik. Lehet, hogy most nincs meg az ehhez szükséges pénz, de a jó cél és egy mellékállás majd segít ebben. Ha hálózatépítéssel foglalkozik, célszerű kozmetikumok, táplálék-kiegészítők vagy háztartási eszközök eladását választania.

HALAK

Szerelem: ha van állandó társa, itt az idő, hogy szóba hozza a párjának az összeköltözést. A Vénusz és a Mars hatására az erotika a tetőfokára hág! Ha párkapcsolatban él, ezt a hetet a szexuális élvezetek és szórakozások heteként könyvelheti el. Mi lenne, ha írna egy erotikus üzenetet a Nagy Ő-nek arról, legszívesebben mit tenne vele?

Karrier és pénz: tervezzen üzleti utazásokat, ha pedig tehetségesnek született, igyekezzen reklámozni a képességeit. Ne hagyja, hogy partnere vagy a rokonság beleszóljon a munkájába. Bizonyos üzleti információk felkeltik az érdeklődését, rokonai pedig szívesen bevennék önt egy nyereséget termelő vállalkozásba, melyért csupán a tehetségét várják cserébe.