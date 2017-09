Ezek a forgatókönyvek lehetségesek, ha ki akarják rúgni

Ha egy cégnél gondok vannak, annak előszele hamarabb érződik, mint hogy konkrét lépések történnének. Az is lehet, hogy csak egy tulajdonosváltás az indok, de az is, hogy a béreken szeretnének spórolni.

Ha egy cégnél gondok vannak, annak előszele hamarabb érződik, mint hogy konkrét lépések történnének. Az is lehet, hogy csak egy tulajdonosváltás az indok, de az is, hogy a béreken szeretnének spórolni.

Ha magas a fizetése

A leépítés mindig igazságtalannak tűnik, és valamilyen átalakulást mutat. Leegyszerűsítve a főnök feladata az, hogy X fő X Ft bérköltségét takarítsa meg. Így ha viszonylag magas havi fixért dolgozik, nem árt B vagy akár C terven gondolkodni.

A csoportos leépítés

Ennek enyhébb változata, amikor egy üzletágat, egész osztályt, divíziót építenek le, de ezzel sem lesznek boldogabbak a kirúgott emberek. Nyilván több macerával jár megkeresni a valóban szükségtelen munkát végző embereket.







Fasírtban a főnökkel?

Egyszerű és nem túl korrekt lépés, amikor az utasítást kapó helyi vezető leosztja a feladatot a rangsorban alatta lévő szintre. Szenvedjen a problémával az osztályvezető. Aztán a végén majd őt is kirúgják. Ez talán azért is rossz megoldás, mert teret ad a személyes ellentéteken alapuló felmondásoknak. Ám ha a kö­zép­vezető elég profi, akkor tud szakmai alapon dönteni. Me­lyek a mellőzhető, átszervezhe­tő, kiszervezhető feladatok? Lehet-e az alkalmazottat esetleg más részlegre áthelyezni?

Értsen több dologhoz

Sok vezető gondolkodik úgy, hogy kézenfekvő attól megválni, aki simán csak rossz minőségű munkát végez. Tegyük fel, nincs ilyen. Vagy van, de hiába rúgjuk ki, mert kell helyette más, aki a munkát – talán jól – elvégzi. Viszont a létszámstop ezt nem engedi: kirúgni lehet, felvenni nem. Hacsak nem a cégen belül egy másik kollégát lehet átszervezni a feladatra.

Ha kilóg a sorból

Akire mindenki panaszkodik, nem biztos, hogy „bűnös”, hanem áldozat. Elég egy irigylésreméltó siker, esetleg egy kisebbséghez tartozik, eltérő az ízlése, életvitele, esetleg egy női csapatban egy szem férfi vagy fordítva. Tehát ez alapján is nehéz racionálisan dönteni.

Maradjunk kívülállók

Van, ahol nem vacakolnak azzal, hogy a konfliktusért felelős embereket megkeressék, egyszerűen kirúgják az összes acsarkodót. Ez sem feltétlenül emberséges és észszerű megoldás. Igaz, a konfliktus kibogozásával töltött idő, munka és költség megspórolható és kikerülhető, de egy új és képzett szakember megtalálása nem mindig kerül kevesebb költségbe és időbe ennél.







Segíteni akarnak

Sok vezető gondolkodik úgy, hogy a kiégés közelében lévő kollégákat próbálja menteni egy áthelyezéssel. Súlyosabb esetben lehet, hogy egy felmondás inkább segít rajta, mintha marad az állásában. A legkorrektebb megoldás mégis az, ha mindenkivel egyénileg, őszintén, négyszemközt elbeszélgetnek: lehet, hogy van olyan, aki már régóta nézelődik az álláspiacon, közel jár egy másik álláshoz. Ha vele egyeztetve, tőle válunk meg, pláne akkor, amikor már ta­lált má­sik állást, az talán a legkevésbé fájdalmas megoldás. Ennek haladó megoldása, amikor maga a vezető szól oda a leendő új munkáltatóhoz referenciaként, besegítve a kollégát az új helyre.

Fogják a kezünket

Ha már csoportos leépítésről van szó, érdemes megnézni a gondoskodó leépítés lehetőségeit. Sőt ehhez már csoportos leépítés sem kell, egyéni megoldás is létezik. Arról van szó, hogy ugyan kiteszi a főnök a cégtől, de mégis felelősséget érezve a munkavállaló iránt ezután segítséget ad az álláskeresésben. Tanácsadó cégek, trénerek szolgáltatnak ilyet, ezt ugyan a cég fizeti, de még mindig jobb, mint például egy per a munkavállalóval. A cégnek ez azért jó, mert nem terjed rossz híre, a kitett munkavállalónak azért, mert nem a „szakadékba lökték”, hanem segítséget kap a továbblépéshez. A döntést meghozó főnök is nyugtathatja vele a lelkiismeretét.

Vegyük észre

Ha több a kifogás és kevesebb a pozitív visszajelzés a munkánkra, abból már sejthetjük, hogy gond van – mondja Kurtán Klára karriertanácsadó. – Több történetet hallottam, ahol a munkavállaló nem akarta észrevenni a negatív jeleket. Pedig fel kell készülni, nyelvet tanulni, vagy bármi mást. Akár a vállalkozói létre is.