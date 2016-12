Éves horoszkóp 2017: Vízöntő

Különösen szerencsés életterületek 2017-ben: az év egyik legszerencsésebb területe az ön számára a szerelemben fog jelentkezni, ahol nagy valószínűséggel megleli a lelki társát. Ki­emelkedőbb terület lesz még a karrier, ahol sikeresen feljut a csúcsra.

Szerelem

Mivel a szinglik élete munkával telik, nem igazán lesz lehetőség ismerkedésre. A hó elején született végre kezdi elengedni azokat a félelmeit, amik eddig meggátolták egy hosszú távú kapcsolat kialakításában. Meg kell tanulnia jobban bízni önmagában. A kapcsolatban élők romantikára és harmonikus szerelmi viszonyra számíthatnak. Ha néha mégis kicsúszna a gyeplő a kezeik közül, csak üljenek le, és beszéljék meg a problémáikat! A hó közepén és végén születettek minden akadályt könnyedén fognak venni az évben, viszont le kellene szokniuk arról, hogy a másiknak való megfelelés érdekében azt adják, és azt mutatják magukról, amiről hiszik, hogy a partner elvárná.

Szerencsehónap: május

Balszerencsés hónap: december

Munka és anyagiak

Az évben jelentős változásokra számíthat a karriere tekintetében. A hónap elején született Vízöntőnek azonban ehhez az szükségeltetik, hogy legyen elég szigorú önmagával szemben. A hó közepén és végén születetteknek nem csak szakmai kiugrásra van lehetőségük, hanem arra is, hogy újraélesszenek egy régi projektet, ötletet, és azt végre meg is valósítsák. Jó, ha tudja, hogy a csapatmunka kifizetődőnek fog bizonyulni, és még a főnökével is sokkal jobban alakul majd a kapcsolata. Azzal, hogy lenyűgözi feletteseit, és kiváló munkát végez, elintézi, hogy elismerésekben legyen része, és mindez a fizetésén is meglátszódjon. Vagy annyira jól teljesít majd, hogy az sem kizárt, hogy ezért külföldi munkát ajánlanak a cégén belül, vagy akár azon kívül. Ez azt is jelentheti, ha üzletember, akkor külföldi partnerekre tesz szert.

Szerencsehónap: február

Balszerencsés hónap: október

Otthon és család

Az előző évekhez képest sokkal jobban fog alakulni a családi élete, még akkor is, ha nem várhatók túl nagy változások hazai fronton. Igaz, egy szerencsés esemény – például házasság – sokat lendíthet majd a családi összetartáson. A hónap első felében született Vízöntő, bár nem kapja meg a kellő elismerést és tiszteletet, soha ne süllyedjen le e téren senki szintjére! Inkább beszélje meg a félreértéseket és a sérelmeit. A házastársak viszonyát harmónia és kiegyensúlyozottság fogja jellemezni, akikre valószínűleg még egy szép nyaralás is fog várni. Merjen költeni kedvesére és gyermekeire, néha engedjen meg maguknak egy kis ilyesféle boldogságot is! A hó közepén és végén született Vízöntő, mielőtt nagy döntéseket hozna, előbb feltétlenül beszélje meg azt a partnerével, és ne egyedül mondjon véglegesen igent vagy nemet, legyen szó bármiről is!

Szerencsehónap: szeptember

Balszerencsés hónap: június

Egészség

Nem lesz olyan tökéletes az egészségi állapota 2017-ben, mint egyébként. Szinte egész évben fáradt és kimerült lesz, ezek pedig kellemetlen fizikai tüneteket fognak produkálni. Ráadásul ha egy köhögéses megfázást nem kezel ki rendesen, még asztmás is lehet. Ha pedig túl fáradtnak érzi magát, akkor semmiképpen se akarjon vezetni! Aki a hónap elején és közepén született, az kerüljön minden megerőltető cselekvést, és a sport, amit űz, az is könnyed, frissítő mozgás legyen, ha nem akar magának egy kis sportbalesetet is betudni. Ám a hó végén született se feszegesse a határait, legyen óvatos a diétával is, ne vigye túlzásba azt! Aggodalomra semmi oka, hiszen az év végére már tökéletes egészségügyi állapotban lesz.

Szerencsehónap: december