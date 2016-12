Éves horoszkóp 2017: Skorpió

Szerelem

2017. az illúziók, a szerelem és a kreativitás éve lesz. Sokan meglelik a látszólag tökéletes partnert, akit rózsaszín szemüvegen át néznek, ami viszont nehéz és kellemetlen helyzetbe is sodorhatja őket, különösen, ha úgy viselkednek, mint egy romantikus regény hőse. Ha nem hajlandó időben levenni a szemüvegét, komoly csalódás érheti. Ugyanakkor vonzerejük felerősödik a Jupiter hatására, így kalandokban biztos nem lesz hiány. A párkapcsolatban élők hihetetlen magasságokba emelhetik kapcsolatukat. A Skorpiók komolyan elmondhatják magukról, hogy szerelmi életük talán még soha nem volt olyan jó, mint amilyen 2017-ben lesz. Még az esetleges felfordulásokat is könnyen átvészelik, amennyiben kompromisszumkésznek mutatkoznak majd.

Szerencsehónap: december

Balszerencsés hónap: március

Munka és anyagiak

Szinte egész évben ön mellett lesz a szerencse, ami nemcsak a karrierben, hanem az anyagiak tekintetében is meg fog mutatkozni. Bár úgy néz ki, a munkahelyén és a karrierjében rekordokat fog döntögetni, a hónap elején születettek felérhetnek szakmájuk csúcsára, ezzel együtt élvezhetik majd a főnöktől kijáró dicséretet is. Viszont az ezzel járó stressz sem fog elmaradni. Kifejezetten ügyelniük kell a határidők betartására. A Mars nyújtotta energiákkal legyőzhetetlennek érzik majd magukat, mindent akadályt könnyen vesznek. Akiknek saját vállalkozásuk van, azok megnyugodhatnak, mert rájuk ragyog a szerencsecsillaguk, beindul az üzlet, és akár új üzleti partnerekkel is gazdagodhatnak, márpedig mindez rendkívül jövedelmező lesz. Akárcsak az, ha 2017-ben szeretne saját vállalkozást indítani.

Szerencsehónap: október

Otthon és család

A 2017-es előrejelzések arra figyelmeztetik, hogy adjon a gyermekének több szabadságot, mert minden gyorsan fog változni. Hagyjon teret a magánéletének, ugyanakkor legyen résen, nehogy a gyermek bajba keveredjen vagy közelebbről ismerkedjen meg az alkohollal és a drogokkal. A tinikkel most különösen türelmesen kell bánni. A családi életében komoly változások várhatók, ami próbára teszi kapcsolatait a testvéreikkel, illetve más rokonával. Meglehet, hogy ez egy egészségügyi probléma lesz, és a jövőben sokkal kedvesebbnek, figyelmesebbnek kell lennie velük. Félreértések, viták, hamis vádak is felüthetik a fejüket a családi életben. Ám megtorlás helyett próbálja meg kivételesen szeretettel és türelemmel kezelni a helyzetet. Egyedül csapatmunkával lehet majd megoldani ezeket a kényes pillanatokat, és azzal, ha végtelen szeretettel áll majd a többiekhez.

Szerencsehónap: március

Balszerencsés hónap: augusztus

Egészség

Mivel egész évben el lesz eresztve anyagilag, ez nem csak a pénztárcáján, hanem a derékbőségén is meglátszik majd. Legyen óvatos az édességekkel, a gyors­étteremi ételekkel, és mindennemű cukros élvezettel. Az önérzetének sem tesz jót, amikor a tükörbe kell majd néznie. Sokan legkésőbb októberben radikális változások alá vetik magukat, és sportolni, mozogni kezdenek. Emellett természetesen a diétáról se feledkezzen meg! Viszont a hónap második felében születetteknek nagyon kellene vigyázniuk az idegeikre és a gyomrukra, mert ha tudatosan nem is stresszelnek, tudat alatt még rámehet az idegrendszerükre. Ezektől eltekintve egész évben egészségesnek és energikusnak lesz mondható.

Szerencsehónap: október