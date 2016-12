Éves horoszkóp 2017: Nyilas

Különösen szerencsés életterületek 2017-ben: Legki-emelkedőbben a szerelmi életében mutatkozik meg a szerencse, a szinglik társat találnak, a kapcsolatok megerősödnek. De a karrier tekintetében is ugyanilyen szerencsés lesz, fizetésemelés is esedékes.

Szerelem

Szerelmi élete tökéletesen fog alakulni, szinte az egész év vitamentesen fog zajlani. Ezt főként azzal támogathatja meg, ha nem beszél elhamarkodottan, hanem kicsit gondolkodik előtte. A hónap első felében születettek esetében az ígéretes szerelmi élet azzal kezdődik, hogy lelkesen, reményekkel és romantikával vetik bele magukat a párkeresésbe, és a sors keze által meg is lelik a lelki társukat. Előtte színes szerelmi kalandokba keveredhetnek, ahol a romantika és a kreativitás is keveredni fog. Ám ne feledje, ezek csak szórakozásra alkalmas kalandok, nem lesznek hosszú távúak. Viszont legyen óvatos olyan tekintetben, hogy megpróbálhatják befolyásolni akár rokonok, barátok vagy idegenek is, ami nem tenne jót a kapcsolatának.

Szerencsehónap: augusztus

Balszerencsés hónap: december

Munka és anyagiak

December közepéig számtalan olyan helyzet adódhat a munkahelyén, ahol prezentálnia kell bölcsességét, hogy mit is tanult meg az élet leckéiből. Ez azt is jelenti, hogy sokszor kaphat tisztességtelen ajánlatot vagy durva visszautasítást. A hónap első felében született Nyilas gyakran stresszesnek érezheti magát. Nagy lesz vállán a felelősség, keményen kell dolgoznia egész évben, de az eredmény magáért fog beszélni. Nem maradnak majd el a sikerek, és kifejezetten büszke lehet magára. Főnöke támogatni fogja a munkában és akár egy jobb pozíciót is felajánlhat, ami magasabb fizetéssel is járna. Ha a hó végén született Nyilas munkája netán az ingatlanpiaccal függ össze, akkor egyenesen áradni fog ön felé a szerencse és a pénz, akárcsak akkor, ha saját vállalkozással rendelkezik.

Szerencsehónap: május

Balszerencsés hónap: november









Otthon és család

Szüleivel még talán sosem volt ennyire jó a kapcsolata, mint amilyen 2017-ben várható, ám családja más tagjaival is sikerül megoldani azokat a nézeteltéréseket és problémákat, amelyek korábban éket vertek önök közé. Idén többet engedhet majd meg magának anyagilag, de ne essen túlzásokba, amikor a luxuscikkek részlegére téved. A párkapcsolatban élő Nyilasok életét a boldogság és a jólét fogja jellemezni. A hónap első és második részében születettek kapcsolata kicsit stresszesen alakulhat, elfojtott haragjukat ki kellene adniuk magukból, és többet kellene szórakozniuk. Az előrejelzések szerint számukra még gyermekáldás is kilátásban van. A hó végén született Nyilas családjának hangulata nagyban függ majd az övétől, hiszen ő az örök optimista, a vallásos, avagy filozofikus felfogású, ezért neki kell lennie a húzó-erőnek.

Szerencsehónap: szeptember

Balszerencsés hónap: június

Egészség

Legyen óvatos a gyorséttermi ételekkel, mert könnyen összeszedhet egy kiadós gyomorrontást. A hónap első felében született Nyilas a család és a munka miatt az utóbbi időben meglehetősen háttérbe szorította az egészségét, éppen ezért jó volna időt szánni rá. Ne hanyagolja el testi épségét, mert később még megbánhatja! A hó közepén és végén született Nyilas csordultig van szellemi erővel, ám ez nem váltja ki a fizikai energiát, hiszen valahol ön is érzi, hogy elégedetlen az életvitelével, ne halogassa az életmódváltást! Folyamatos testmozgásra lenne szüksége. Akik pedig elhízással vagy cukorbetegséggel küzdenek, különösen vigyázzanak magukra. Minden Nyilasnak érdemes volna egy hosszabb diétát tartania.

Szerencsehónap: november