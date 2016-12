Éves horoszkóp 2017: Mérleg

Szerelem

A Mérleg szerelmi élete nagyon is jól fog alakulni, egyedül arra kell ügyelnie, hogy emlékeztesse a kedvesét arra, hogy nem kell önnek megmondani, mit tegyen. Jobban tenné, ha nem engedne ennek a nyomásnak, és nem olvadna teljesen bele a kapcsolatába. Maradjon csak meg önmaga! Lényegében egész évben aktív szerelmi életet fog élni, és a romantika is végigkíséri majd. A régi, meglévő kapcsolatok is jelentősen megváltoznak. Ám váratlan fordulatokat tartogat az ön számára az év, jelentős izgalmakra van kilátás. Az egyedülállók életében ez feltétlenül egy új, sorsszerű találkozást jelenthet, míg a párban élőknek házassági ajánlatot tartogat a bolygó. Mindenképpen szokatlan hatást lehet várni, még az is lehet, hogy ezek az események magukat a Mérlegeket is megváltoztatják.

Szerencsehónap: augusztus

Balszerencsés hónap: március

Munka és anyagiak

2017-ben kifejezetten jól alakulnak majd a pénzügyei. Sőt ha be szeretne fektetni, akkor azt egész bátran megteheti, egyedül az év végén nem ajánlatos ezt meglépnie. Egész évben ön mellé pártol a szerencse és a bőség, akárcsak a munkahelyi sikerek is. Végre megtalálja a számítását, kiélheti kreativitását és megvalósíthatja ötleteit. Külföldi munka vagy kiküldetés is szóba jöhet ősszel. Sokan annyira jól teljesítenek munkahelyükön, hogy az nem kerüli el a főnök figyelmét, aki kiemelt feladatokkal, esetleg pozícióval fejezi ki elismerését. Akik pedig már külföldön dolgoznak, azokra újabb lehetőségek várnak. Amennyiben saját vállalkozást szeretne indítani, 2017-ben ezt is megteheti, hiszen a csillagok támogatni fogják. Csak előbb gyűjtsön össze hozzá elég ismeretet is!

Szerencsehónap: november

Otthon és család

Kellemetlen egészségügyi kérdések merülhetnek fel a családjában, ami lelkileg megviselheti. Főként a házastársa vagy idősebb rokonai állapota aggaszthatja. Hozzá kell tenni: az előbbi esetnél megelőzéssel meg is szüntethető a probléma, különösen az, ahol a párja stresszes állapota okozza a bajt. A Mérlegnek arra is ügyelnie kellene, hogy ne foglalja el a család helyét a karrier, mert ha ez bekövetkezne, az súlyos következményekkel járna. Vigyáznia kellene házastársa egészségére, mert még az is lehet, hogy egymásnak adják át a betegségeket. Ám az év második felére már javulásnak indulnak azok is, akik addig sorozatos betegséggel küzdöttek. Kilátásban van költözés is, akár városon belül vagy külföld sem kizárt. Lesznek, akiknek a rokonokkal való kapcsolata megromolhat az anyagiak miatt.

Szerencsehónap: január

Balszerencsés hónap: október

Egészség

Legyen óvatos az egészségügyi kérdéseket illetően, ugyanis a túlzott munka, a sok stressz, komolyan megbetegítheti fizikailag! Talán emiatt is valószínű, hogy annyira érzékennyé válik a szezonális betegségekkel szemben. Arról nem is szólva, hogy minden betegségből nagyon nehezen gyógyulna meg, éppen ezért célszerűbb volna megelőzni a bajt. Ha ne adj isten betegségek döntenék le a lábáról, mindenképpen kezeltesse magát szakorvossal! A túlsúlyos Mérlegek pedig ugyancsak szembesülnek súlyuk előnytelenségével, mert kellemetlen tünetek érhetik őket, vagyis részükre mindenképpen ajánlatos volna egy alapos életmódváltás. Legyenek résen vezetés közben, mert kisebb balesetek veszélye merülhet fel!

Szerencsehónap: május