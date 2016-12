Éves horoszkóp 2017: Halak

Különösen szerencsés életterületek 2017-ben: az anyagi helyzete a vártnál is jobban fog alakulni, a kar­rierben pedig még akár a főnöki pozícióig is eljuthat. A legnagyobb szerencse mégis talán önmaga teljes körű megújulásának képében jelentkezik majd.

Szerelem

Forró és romantikus szerelmet ígér a 2017-es év. A hó első felének szülöttei az augusztusi teliholdnak köszönhetően átértékelik a kapcsolatukat, és mint akik megvilágosodnak, rájönnek, mit is akarnak igazán, de azt is felismerik, mit kellene nyújtani a kedvesüknek. Szinte egészen felfrissülnek érzelmileg. A hó második felének szülöttei egészen addig gondokkal küszködnek, ám az biztos, hogy ezen a ponton megoldják azokat, készek lesznek igazán elhatározni magukat, és a jövőben tenyerükön hordozni a szerelmüket. A szinglik ellenállhatatlanok lesznek, nem is csoda, hogy annyi szerelmi kaland vár rájuk. Lesznek Halak, akik a lelkük mélyén tudják, hogy most nem vágynak komoly kapcsolatra.

Szerencsehónap: augusztus

Balszerencsés hónap: február

Munka és anyagiak

Bár folyamatosan azon lesz, hogy karriert építsen, fogadja meg a csillagok jó tanácsát, és ne törekedjen állandóan a tökéletességre, mert azzal nemcsak a testét hajszolja túl, hanem önmagát is az őrületbe kergeti. Tudhatná, hogy semmi sem tökéletes. Éppen ezért ne legyen olyan szigorú magához! Ha olykor el is felejt dolgokat, semmi baj, hiszen ez mindenkivel megesik. Bár nagyszerűen halad, mégis csalódottnak érzi magát, hogy még mindig nem tart ott, ahol szeretne. Ám az is benne van a pakliban, hogy valahol a főnöke hátráltatja szándékosan. De talán ezekre mindazért van szükség, mert hamarosan ön kerül főnöki pozícióba, akár a jelen munkahelyén, akár másutt, és erre pedig fel kell készülnie, milyen is az, amikor ön fog feladatokat osztogatni. A Halak bármilyen erőfeszítéseket is tesz a munka terén, az kifizetődőnek fog bizonyulni.

Szerencsehónap: március

Balszerencsés hónap: június









Otthon és család

Mivel 2017-ben rendkívül lefoglalja majd karrierjének építése, ez okozhat némi gondot a magánéletében, tekintve, hogy a házasok és a párkapcsolatban élők úgy érezhetik, elmennek egymás mellett. Ne engedje, hogy ez kicsússzon a kezéből, és találja meg mindig a módját annak, hogy meg legyenek a közös perceik, mert könnyen megeshet, hogy 2017-ben már felelős szülő lesz! Ennek okán talán azzal is felhagyhatna, hogy folyamatosan a társadalmi presztízsére koncentrál. Higgye el, az egész semmit sem fog érni, ha közben romokban lesz a családja! Hiába, hogy úgy érzi, mindent megad a családjának, a jelenlétére is szükségük van. Ha egy kicsit is eltávolodnak egymástól, ön fog a legjobban kiborulni, ezt igazán tudhatná. Lehet, hogy anyagilag most rendben vannak, de ha erre rámegy az egészsége és a családja, akkor már nem biztos, hogy annyira boldogítani fogja a pénz.

Szerencsehónap: január

Balszerencsés hónap: november

Egészség

Nemcsak jókedvből lesz bőség, hanem egészségből is. Egy újfajta életerő lesz úrrá önön. Mindenképpen vezessen be reggeli rituálékat, hogy garantáltan összhangban és harmóniában kezdhesse a napjait! Szánjon egy kis időt a testmozgásra, és a meditációra is! Néhány szülöttnek talán még egy kis diétára is szüksége volna ahhoz, hogy a megfelelő kondiban tudhassák magukat, legyenek óvatosak az alkoholfogyasztással és a dohányzással, mert könnyen túlzásba vihetik. A munka rabjai csak akkor üljenek volán mögé, ha nem túl fáradtak! Tegyen meg minden spirituális és fizikai lépést azért, hogy távol tartsa magától a negatív energiákat, amik akár később kellemetlen fizikai tüneteket is produkálhatnak.

Szerencsehónap: május

Balszerencsés hónap: szeptember