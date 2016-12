Éves horoszkó 2017: Bak

Különösen szerencsés életterületek 2017-ben: az év egyik legszerencsésebb területe a szerelemben fog jelentkezni. A párkapcsolatban élők esetén gyermekáldás várható. Másik kiemelkedő terület a karrier lesz, ahol sikeresen feljut a csúcsra.

Szerelem

Júliustól egészen az év végéig pozitív fordulatokban lesz részük. A szinglik számára ez olyan szintű változást is jelenthet, hogy megtalálják a leendő hitvesüket. Ha a párkapcsolatban élőknél vita merülne fel, próbáljon meg kompromisszumkész lenni, és akarjon változtatni a kapcsolati egyenlőtlenségeken. Ügyelniük kell arra is, hogy az egyik expartnerük előtérbe kerülhet, és galibákat okozhat a jelenlegi kapcsolatukban. Bár alapvetően a társas kapcsolatban élőkre szeretet, békesség és kellemes időszakok várnak, figyeljen arra, hogy a munka soha ne menjen a magánélete rovására. Akár szinglik, akár kapcsolat­ban élők, ne féljenek kockázatokat vállalni a szerelemben!

Szerencsehónap: augusztus

Balszerencsés hónap: április

Munka és anyagiak

A karrier remek lehetőséget kínál. Tele lesz lelkesedéssel, és nem is csoda, hiszen életének ezen területe nem kis meglepetésekkel készül. 2017-ben szinte biztosan bekövetkezik a szakmai előmenetele, ha eléggé elszánt, kitartó és valóban keményen dolgozik. Amennyiben a hónap elején látta meg a napvilágot, még az is lehet, hogy egy másik, ígéretesebb, magasabb posztba rakják át, ami mások tiszteletét is kiváltja, nem beszélve arról, hogy ez sokat lendít anyagi helyzetén is. A titok nyitja többek között az, hogy amíg hisz magában, mindig sikeres lesz. Akiknek saját üzletük van vagy legalábbis üzlettel foglalkoznak, esetleg 2017-ben szeretnének vállalkozni, szintén biztosak lehetnek a sikerben. A második dekád szülötte minden erejével azon lesz, hogy még több pénzt szerezzen, de azért nem kellene ebbe beleőrülnie.

Szerencsehónap: január

Balszerencsés hónap: szeptember









Otthon és család

Szerencsére családi életét egész évben rendben tudhatja. Nem lesznek jelentős problémák, amikkel szembe kellene néznie. Boldognak érzi magát otthonában, amit időről időre a feng shui segítségével próbál csinosítgatni és energikusabbá tenni. Sőt még a szüleivel, testvéreivel való kapcsolata is sokkal jobban fog alakulni az elmúlt évekhez képest. Az előbbieket tekintve, ha komoly betegségben szenvednek, akkor megnyugodhat, mert javulni fog az állapotuk. Egyedül a nagyobb beruházásokat, az ingatlanvásárlást és a felújítást kellene kerülnie. A hó elején születettek életében előfordulhat egy-két családi veszekedés, és akkor kulcsfontosságú lesz, hogy kontrollálni tudják haragjukat, mert szörnyen meggondolatlan dolgok hagyhatják el a szájukat. A második és a harmadik dekád szülöttei csodás pillanatok elé néznek egész évben mind a családjukkal, mind a párjukkal karöltve.

Szerencsehónap: április

Balszerencsés hónap: október

Egészség

Nagyszerű, hogy az egészséges életmód követője lesz 2017-ben. Ha mégis csalódott lesz az alakja miatt a nyár elejére, az viszont a jojódiétának lesz köszönhető. Esetleges betegségekre az első néhány hónapban számíthat. A hónap elején és közepén született Bak mentális egészsége egész évben erősnek lesz mondható, nem úgy, mint a fizikai, amit időnként meggyötör majd a stressz. Emiatt lehetőség szerint mindig vezessen óvatosan! Szánjon rendszeresen időt a minőségi pihenésre és a kikapcsolódásra! A hó végén született amennyiben el szeretné kerülni a bőr- és a bélrendszeri problémákat, jó, ha odafigyel arra, hogy több folyadékot vigyen be a jelenleginél.

Szerencsehónap: február

Balszerencsés hónap: július