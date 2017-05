Első szerelem - olvasónk szemével: Cseh indiánba szerettem bele

"Réges-régen 1976-ban, Lengyelországban találkoztam az első szerelmemmel. Tizennyolc éves voltam akkor. A barátnőmmel Gdanskba utaz­tunk Mungo Jerry-koncertre. Ott, a Balti-tenger partján láttam meg egy magas – mint később kiderült – cseh fiút, aki teljesen úgy nézett ki, mint egy indián.

Amikor egymásra néztünk, mindketten éreztük, sőt tudtuk: nekünk találkoznunk kell. Pávellel – mert így hívták az én indiá­nomat – még több hétig együtt voltunk Lengyelországban. Ezután ő is gyakran jött Magyarországra, én is gyakran utaztam ki Prágába, és együtt töltöttük a szilvesztert is. Aztán őt behívták katonának két hosszú évre, én meg elkezdtem tanítónőként dolgozni.







Balra: Ezen a fiatal lányon akadt meg a cseh fiú szeme anno. Jobb oldali képen: a pár Prágában, 38 évvel az első találkozás után

Hiányzott, mert nagyon szerettem. Az első években még tartott is a távkapcsolat, de egy idő után szem elől tévesztettem őt (megváltozott címek, telefonszámok…), szóval elsodort minket egymástól az élet.

Én aztán hosszú esztendőkön át kerestem őt, még a Vöröskereszt útján is, ám sikertelenül. Aztán a Facebook segített, így négy évvel ezelőtt újra rá­találtunk egymásra, majdnem négy évtized után. Kiderült, hogy érzelmeink a régiek – Pável a mai napig megőrizte egy dobozban a hajamból levágott tincset –, így ugyanott tudtuk folytatni, ahol anno abbahagytuk.

Először újra Prágában, a Vencel téren találkoztunk, s azóta minden évben együtt megyünk nyaralni. Gyakran csinálunk kö­zös programot, bejártuk közösen Horvátországot, Hollandiát, Csehországot és természetesen Magyarországot, terveinkben még sok közös utazás vár ránk.







Pável Magyarországon is meglátogatott nemrégiben

Mindketten elvált emberek vagyunk, de hogy mi lesz ebből, még magunk sem tudjuk. Egyelőre nagyon jó ez így nekünk, nem tudjuk egymást elengedni. Minden pillanatot úgy élünk meg, mintha örökké együtt éltünk volna.

Azt hiszem, ez tényleg Szerelem!"

Mindenki életében meghatározó az első szerelem. A Bors hetente jelentkező rovatában a hírességek mellett olvasóink is vallanak. Várjuk további történeteiket, lehetőleg fotóval. Írja meg, mi lett a kapcsolat vége, és tudja-e, mi van egykori szerelmével!