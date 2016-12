Baktériumos levegőt tisztít a karácsony illata

Bár az idei ünnepi időszakban tombolnak a vírusok, a karácsony illatai közül több is segíthet. Akad köztük immunerősítő, légúttisztító, fertőtlenítő, émelygéscsillapító, sőt elmefrissítő és lélekápoló is.

Tényleg hatnak

Tobai Ágota aromaterapeuta azt tanácsolja: az ünnepi illatokhoz százszázalékos, adalékanyagmentes, bevizsgált illóolajokat használjunk, melyekből néhány csepp az ünnepi menüt is feldobhatja. Hatóanyagaik nemcsak az étkezéssel, a belégzéssel is bekerülnek a tüdőnkbe, a véráramunkba.

Csodát rejt a tűlevél

A fenyőgyanta illóolaja egy sor áldásos tulajdonsággal büszkélkedik: megtisztítja a levegőt és az emberi testet is, kiváló hatást gyakorol a tüdőproblémákra és a légúti megbetegedésekre, segít abban, hogy végre fellélegezhessen. Lelki szinten a szabadság és a korlátlanság határtalan érzését támogatja.







© Thinkstock

Tüzet táplál a fahéj

Forralt borban, teában és sütiben is visszaköszön a karácsonyi fahéj jellegzetes tüzes íze, illata. A fahéj illóolaja valóban tüzes, hígítatlanul bőrmaró hatású, markáns fertőtlenítő. Aromája fokozza a vitalitást, lelki síkon pedig az élet melegét, az életszeretet és az önelfogadás megélését kínálja. Az újjászületés illata, mely harmonizál az új, magasabb minőségű világ eljövetelét hirdető megváltó megszületésének ünnepével.

Reszkessetek, vírusok!

Az ünnepi narancsos tál elmaradhatatlan díszítőeleme, a jellegzetes illatú szegfűszeg szintén segítség lehet a különféle nyavalyákkal terhelt összejöveteleken, mivel eugenolmolekulája által pusztítja a gombákat és a vírusokat.

Napfényt kínál az édes narancs

Amikor a leghosszabbak az éjszakák, s a szervezetünk természetes úton nehezen jut D-vitaminhoz, az édes narancs illóolaja mediterrán életérzéssel tölti el az embert, és arra emlékezteti, hogy élni jó. Ráadásul a nagy ünnepi lakoma után is jó szolgálatot tehet: nyugtatja a gyomrot, émelygést és hányingert csillapít.







© Thinkstock

Köhögést gyógyít a templomi levegő

A napkeleti bölcsek tömjént is vittek ajándékba a kis Jézusnak, amit később otthonok tértisztítására használták. Azóta változott a világ, a karácsony sokaknál csak a terhekről és a rohanásról szól. Holott az éjféli mise meghatározó illata az igazi karácsonyra hangol, s megtisztítja a gondterhelt elmét. A stresszoldáson túl köptető és köhögéscsillapító hatása, bőrszépítő, sebgyógyító és a kórokozókat megfékező tulajdonsága sem elhanyagolható.

Átölel a vanília

Édesen ellenállhatatlan illatú a melegséget árasztó vanília, melynek meghatározó természetes anyaga nagyon hasonlít az anyatej egyik összetevőjére, így az anyaság biztonságot adó ölelésével,megnyugtatásával hat a lélekre.







© Thinkstock

Keringést javít a kardamom

A szívet és az érrendszert egyaránt támogatja az egyik, konyhában is meghatározó karácsonyi illatfelelős, az afrodiziákumként is ismert kardamom. Talán az utóbbi miatt is tartják úgy a szakemberek a játékosságot és a vidámságot előcsalogató illóolajról, olyan, akár egy cinkos kacsintás.