65 éves elmúlt? Erre nagyon figyeljen!

Az öregedés velejárója a látás romlása, de ezzel sokan nem foglalkoznak. Negyvenéves kor felett már érdemes figyelni a szem természetes öregedésével járó változásaira. Dr. Daróczi János szemész főorvos elmondta a legfontosabb tudnivalókat.

Természetes öregedés

Az idő múlása ugyanúgy hatással van a szemünkre, mint az egész testünkre. Az öregedéssel járó folyamatok egy része természetes, ilyen esetekben a közelre látás problémássá válik. Ugyanakkor az idősödéssel kóros folyamatok is előfordulhatnak – ilyen a szürke hályog, amely a szemlencse elszürkülését jelenti, a szemfenéki erek elmeszesedése vagy az éles látás helyének a sorvadása.







© Thinkstock

Mikor menjünk szemészhez?

Nemzetközi ajánlások alapján 40–55 éves kor között szemészetileg tünetmentes, lényeges általános betegségben nem szenvedőknél 2-3 évente javasolt a szűrővizsgálat. Ezt követően 55–65 év között 1-2 évente, majd a 65 éves kor után javasolt az évenkénti szemészeti kontroll, természetesen szemészeti panaszok hiányában. Amennyiben bármilyen szemészeti panaszt észlel a páciens, orvosi ellenőrzés szükséges.

Mi történik az orvosnál?

A rutin szemészeti vizsgálat során pár általános egészségi állapotával kapcsolatos kérdés hangzik el: van-e lényeges betegsége, szed-e rendszeresen gyógyszert, van-e ismert gyógyszerallergiája, adott esetben alkoholfogyasztás, dohányzás stb. Ezt követően a szemészeti állapotára utaló kérdések hangzanak el: használ-e szemüveget, kontaktlencsét, volt-e szemműtéte, érte-e a szemét sérülés, baleset, van-e panasz a látására közelre, illetve távolra.

Szaküzletben vegyen a szemüveget!

A különféle nagyáruházakban vásárolt, kész szemüvegek nem jelentenek hosszú távon jó megoldást, mivel nem egyénre szabottak. Tehát, még ha a dioptriák száma mindkét lencsében meg is felel a páciens szemének, a pupillatávolság nem valószínű, hogy azonos értékű lesz a páciensével. Ez esetben a szemüveg használata fejfájást, hányingert, szédülést okozhat. A boltban vásárolt szemüvegeket inkább csak átmeneti megoldásként használjuk.

A betegségek felgyorsíthatják a folyamatot

Számos, az egész szervezetünket érintő betegség befolyásolhatja a szemünk állapotát. Azoknak, akik cukorbetegek, pajzsmirigybetegségük van, magas a vérnyomásuk, jobban oda kell figyelniük a szemük épségére. Emellett a lelki problémák is befolyásolhatják a látásunkat, például a depresszió vagy a krónikus stressz.

Hogyan lassítsuk le a folyamatot?

Nagyon sok mindent tehetünk a szemünk és ezáltal a látásunk védelmében negyvenéves kor után is. Előszőr is fontos a rendszeres szemészeti ellenőrzés, még akkor is, ha a látásunkat jónak érezzük. Emellett az egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás is kulcsfontosságú, azonban nem csak a külsőségekkel kell foglalkozni. A lelki egészség is befolyásolja a szemünk állapotát.







© Thinkstock

Szemüveg helyett kontaktlencse

Természetesen lehet, amennyiben a szem állapota megengedi. Azt hangsúlyozni kell azonban, hogy negyvenéves kor után igen gyakorivá válik a száraz szeműség, ami a könnytermelés zavara, ez esetben a kontaktlencse viselése problémássá válhat. Ezért minden esetben fontos, hogy a kontaktlencse viselése rendszeres szakorvosi ellenőrzés mellett történjen.