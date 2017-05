Zlatan egymilliárdot szakított találataival - NB I-es klub ritkán fizet a gólokért

Zlatan Ibrahimovic szezonbeli 28 góljáért több mint egymilliárd forintot kapott a Manchester Unitedtől – heti 130 milliós bérén felül. Itthon hasonlóért 4-5 milliót adnak, azt is ritkán.

Zlatan Ibrahimovic szezonbeli 28 góljáért több mint egymilliárd forintot kapott a Manchester Unitedtől – heti 130 milliós bérén felül. Itthon hasonlóért 4-5 milliót adnak, azt is ritkán.

A svéd csatár kizárólag az idei a góljaiért egy vagyont gyűjtött össze, és Magyarországon sem példa nélküli, hogy egy NB I-es klub gólprémiummal ösztönzi a játékosait.







Zlatan Ibrahimovicnak igazán megéri betalálni a kapuba © AFP

– Kizárólag csatároknál jöhet szóba, és általában olyankor, ha a játékos és a klub igényei távol állnak egymástól. A klub pedig úgy dönt, kifizeti a focista által kért pénzt, de egy részét csak akkor, ha bizonyos mennyiségű gólt termel – nyilatkozta lapunknak Kövesdi Viktor, a CMG Me­nedzseriroda társigazgatója. – De ez nagyon ritka az NB I-ben, az irodánk az utóbbi években összesen kétszer kötött ilyen megállapodást hazai bajnokságban szereplő klubokkal. Ezt az edzők sem na­gyon preferálják, nehogy a játékos egyéni érdekeinek megfelelően focizzon – tette hozzá. Ám van megoldás.

– Bár nem életszerű, hogy gól­helyzetben a játékos fejében a prémium jár, ezért nem passzol, gyakran nem csak a gólért, a gólpasszért is jár a pénz. Ilyen szerződést már irodánk is kötött – tájékoztatott Kövesdi, aki azt is elmondta, ha itthon előfordul egy-egy ilyen szerződés, nagyjából egyhavi pluszfizetést ad a klub gól­prémium gyanánt, mondjuk tíz gól után. Egy nemrég nyilvánosságra ho­zott lista szerint az NB I legjobban fizetett csatárai átlagosan 4-5 millió forintot visznek haza havonta. Itthon sokkal gyakoribb a pályára lépési bónusz.

– Ezzel arra motiválják a játékosokat, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, amellyel megkapják a lehetőséget – tette hozzá a menedzser.