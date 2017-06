Virág a háttérből lapátolt az élre

Balla Virág, mint a legtöbb kenuslány, kajakozni kezdett el, aztán néhány év múlva váltott, a Győri Graboplastnál Fazekas Tibortól átkerült a ke­nusokkal foglalkozó Szabados Krisztiánhoz. Ekkor 2011-et írtunk, Virág 17 éves volt, Lakatos Zsanett is ebben az évben váltott, Takács Kincső viszont – aki egy évvel korábban – előtte járt a technika elsajátításában.

– Lassan ment az adaptálódás a kenuzáshoz, de láttam, milyen szépen fejlődnek a lá­nyok, ezért bíztam benne, hogy nekem is megy majd – kezdte Virág.

Később Zsanett elhagyta a csoportot, Virág és Kincső öszszetérdelt a párosra, amely na­gyon reménykeltően szerepelt. Az egyéni versenyszámokban azonban továbbra is Kincső volt a sikeresebb, ez azonban nem befolyásolta a barátságukat.

– Nagyon jól kijövünk egymással, mindent meg tudunk beszélni, nem csak sporttársak, de barátok is vagyunk – folytatta Virág. Szerencsére a tökéletes barátságot az sem zavarta meg, hogy a mostani idényt Virág kezdte jobban. A portugáliai világkupán négy aranyat nyert – C–1 200 m, C–1 500 m, C–1 5000 m és C–2 500 m páros szám Kincsővel –, és a múlt hétvégi, szegedi vk-n is győzött 500 egyesben és párosban.







Virág (jobbra) tizenhét évesen váltott kenura, és milyen jól tette

Idén az a céljuk, hogy kijussanak a felnőtt Eb-re és vb-re – Virág 23 éves, tehát még az U23-as mezőnyben is indulhatna –, és az­zal, hogy a 2020-as olimpián már a női kenu is szerepel a programban, nyilván az olimpia is lá­tótérbe került, még ha messze is van.

– Az még nagyon távoli, de nyilván egy sportolónak az az álma – mondta Virág. – Most azonban csak az előttünk álló feladatra figyelünk, a hazai válogatókon ki akarjuk vívni a részvételt az idei világversenyeken.

Virág, amikor nem kenuzik, akkor sem unatkozik: a Széchenyi István Egyetem nappali tagozatos hallgatója, gyógymasszőri ké­pesítést is szer­zett már. Ha meg nem tanul, akkor kutyát sé­táltat, filmeket néz, pihen vagy süt. Nem is akármit, hanem nagyon finom sütiket.