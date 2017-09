Vincze Ottó: Szeretem Anita érces hangját

Bűnmegelőzési kampány arca, vagyis inkább hangja lett a Győr női kézilabdacsapatának vi­lág­klasszis irányítója, Görbicz Anita, aki a győri városi autóbu­szokon figyelmezteti az utasokat: vigyázzanak az ér­tékeikre!

– Barcelonában engem is kiraboltak. Egy buszon utaztam a nagy fiammal, Ádámmal, épp egy Barca–Real meccsre tartottunk, amikor a lábam alól ellopták a kézitáskámat. Nagyon ne­hezen tudtunk hazajutni, az útlevelünk is a csomagban volt – fogalmazott a Borsnak a ko­rábbi válogatott focista, Görbicz férje, Vincze Ottó, aki arra is kitért, ritkán utaznak feleségével és gyermekével tö­meg­köz­le­ke­déssel.







A klasszis kézis a győri buszokon szól az utasokhoz: vigyázzanak az értékeikre!

– Mostanában in­­kább kocsival me­gyünk mindenhova, de a kisfiam, Boldizsár odáig van a buszokért, így ha­marosan sort kerítünk egy kö­zös utazásra. Kíváncsian várom, felismeri-e majd az édesanyja hangját. Én nagyon szeretem Anita érces búgását, remélem, hogy az utasoknak is tetszik majd.

Ottó azt is elmondta, számára fontos, hogy egy közszereplő köz­érdekű kezdeményezések mellé álljon.







Férje a biztonságos autózásért kampányol

– Mindketten úgy gondoljuk, egy élsportolónak az is a feladata, hogy példát mutasson. Én is a napokban forgattam egy reklámfilmet, amelyben a biztonságos vezetésre hívom fel a figyelmet. Ezért pénz nem jár, Anita sem kapott egy fillért sem. Rengeteg szeretetet kapunk az emberektől, így tudjuk ezt viszonozni. Vicces, hogy a feleségem a tömegközlekedés, míg én az autózás mellé álltam, Boldizsárnak a biztonságos hajózást vagy repülést kellene reklámoznia, és akkor lefednénk a teljes közlekedést – zárta mosolyogva Vincze.