Világbajnokunk autójára gyűjtöttek a birkózók

Gyűjtést szervezett a magyar kötöttfogású birkózóválogatott és az edzői stáb, hogy segítsenek világ- és Európa-bajnok csapattársukon, Korpási Bálinton, akinek a kocsijára rádőlt egy fa az áprilisi hava­­zás során.







Korpási Bálint hálás a birkózóválogatott és az edzői stáb segítségéért, mert így már a héten elkészül a kocsija © MTI

– Mátraházán voltam edzőtáborban, és amikor mentem az autómhoz, szörnyű látvány fogadott. Nemcsak a kocsim, én is nagyon összetörtem, hiszen mindig vigyáztam a Toyotámra. A szélvédő betört, a tető behorpadt és a csomagtartó is megsérült, a kár elég jelentős volt – mondta a Borsnak Korpási, akit meglepett barátai segítsége. – Titokban, a tudtom nélkül szerveztek gyűjtést. Összesen 215 ezer forint gyűlt össze, ami nagyjából a fele a javításnak, ez óriási segítség a számomra, hiszen így már a héten kész lesz az autóm. Fantasztikus érzés, hogy ilyen összetartó a csapat, a rengeteg együtt töltött idő igazi baráti társasággá kovácsolt össze minket. Máskor is előfordult már, hogy segítettünk egymáson, ha bárki bajba kerül, rögtön összefogunk. Ez­úton is szeretném megköszönni a srácoknak.









Bálint az összegből csapattársának, Krasznai Máténak is adott, akinek járgánya szintén megsérült, igaz, az ő kára jóval csekélyebb, mint a 71 kilós versenyzőé.

A birkózóválogatott tagjai egyébként nemcsak anyagilag segítették a világbajnokot, hanem amíg autó nélkül volt, fu­varozták az edzőtáborba.