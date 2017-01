Viharosan lépett le Katinka előző edzőpartnere

Nem a kedden bemutatott Du­dás Dániel a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka első edzőpartnere. Há­rom évvel ezelőtt még az ifjúsági Eb-bronzérmes Földhá-zi Dáviddal készült, ám a 21 éves sportoló 2014-ben viharos körülmények közepette távozott Katinkától és férjétől, Shane Tusuptól. A szakítást Földházi szorgalmazta, konfliktusba keveredett Katinkáékkal.

– Erről a témáról nem szeretnék beszélni – mondta a Bors megkeresésére a sportoló, ám jelenlegi edzője, Törös Károly megerősítette: Dávid döntésének hátterében valóban személyi konfliktus áll.







Dudás Dániel hiába ismeri jól Katinkáékat, nem lehet egyszerű beszállni melléjük a közös munkába © MTI

– Hozzám 2014 áprilisában került – elevenítette fel a történteket a szakember –, és a formá­jával nem volt gond. Bár ma már jobb időket úszik, mint akkor, amikor Shane Tusup irányította a munkáját. Dávid feladata az volt, hogy segítse Katinka felkészülését, mind fizikálisan, mind mentálisan. Jobb, ha egy úszó nem egyedül edz, hiszen a partnere húzza előre, egyfajta versenyszituációt teremt. Most ugyanez a feladat vár Dudás Danira, akinek tavaly még én írtam az edzésprogramját.







Földházi Dávid kiszállt, nem tudott együtt dolgozni a házaspárral © MTI

Az Iron Lady sajtófőnöke szerint a problémát az okozta Földházi számára, hogy Shane és Katinka az olimpiai sikereket tartotta szem előtt, így jóval kevesebb figyelmet tudtak szentelni a fiatal úszóra.

Dudás Dánielt is kerestük, ám ő sem akart nyilatkozni. Azt azonban megtudtuk, hogy Dudás régi ismerőse Katinkának – a felkérése is ennek köszönhető –, így nyilván tisztában van azzal, hogy Shane-nel nem egyszerű dolgozni. Talán még a rendkívül sikeres tréner dühkitöréseit is jobban tudja kezelni, mint Földházi.