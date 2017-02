Vége: lemondott Csötönyi Sándor

Április elsejétől már nem Csötönyi Sándor irányítja a Magyar Ökölvívó Szakszövetséget.

- A boksztársadalomnak egységesnek kell lennie. Most sajnos széthúzás van a sportágban. Ez nagyon rosszul esett, sok emberben csalódtam. Erdei Zsolt azonban kiérdemelte a bizalmamat, s minden támogatást megadok neki ahhoz, hogy ő legyen a MÖSZ elnöke. Ehhez az elnökség hozzájárulását is megkaptam, így az április elsejei tisztújító közgyűlésen lemondok – fogalmazott a Borsnak az 1996 óta regnáló elnök, Csötönyi, akinek döntésében egészségügyi problémák is közrejátszottak.