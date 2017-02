Vége a Barcelonának, vége az Enrique-érának

Úgy néz ki, 2007 óta először nem jut be a BL negyeddöntőjébe a Barcelona. A futballvilág még napokig nem fog magához térni a PSG 4-0-s alázása után.

Úgy néz ki, 2007 óta először nem jut be a BL negyeddöntőjébe a Barcelona. A futballvilág még napokig nem fog magához térni a PSG 4-0-s alázása után.

Hárman kellett, hogy lefogják Luis Enriquét, amikor egy spanyol újságíró bátorkodott megkérdezni tőle, milyen taktikai hibák vezettek a 4-0-s vereséghez. Érthető volt a Barca trénerének idegállapota, a franciák ugyanis szétcincálták a katalánokat. Minden téren.

– Fölénk nőttek taktikailag és erőnlétileg is, esélyünk sem volt – mondta Busquets és szavait a statisztika tökéletesen alátámasztja: a franciák 112,1 kilométert futottak összesen, a vendégek 104-et, és míg a hazaiak 46 labdát vettek el riválisuktól, a katalánok csak 36-ot. A Barcelona ugyanazt a játékot próbálta játszani, amit évek óta, csak lassított felvételként, míg a PSG letámadott, visszazárt, és uralta a pályát, meg az egész meccset. Bár az is igaz, nekik minden összejött.







A szülinapos Cavani gólját csak nézte Ter Stegen kapus © AFP

– A vereség az én felelősségem – szögezte le Luis Enrique, akinek a sorsa ezzel bizonyára megpecsételődött. Szerződése a nyáron lejár, régóta panaszkodik, mennyire stresszes neki ez a meló, de a mostani megaláztatások után aligha marasztalják majd.

Rögtön el is kezdték rebesgetni, hogy a Sevillával imponáló szezont futó Jorge Sampaoli lehet az utóda, de szóba jött a PSG mostani mestere, Unai Emery is, aztán a Real So­ciedadnál dolgozó Eusebio, ám az lenne a legjobb, ha minél gyorsabban be lehetne vetni a jelenleg Katarban levezető Xavit.

Addig viszont fájdalmas napok várnak a Barcára.

Harsányi: kimenekülnék a világból

Harsányi Levente műsorvezető: – Legszívesebben kimenekülnék a világból. Ilyet még nem láttam, pedig 1987 óta vagyok Barca-drukker. Ha egy napig én lehetnék az elnök, akkor hét embert is kirúgnék: Jordi Albát, André Gomest, Piqué-t, Mascheranót, Ter Stegent, Umtitit, valamint a vezetőedző Luis Enrique-t.

Vincze Ottó játékosügynök: – Érezhető, hogy ez a Barcelona, már nem az a csapat, amely hosszú éveken át uralta Európát. Messit lehet szidni, és az egészet az ő nyakába varrni, de már nem húszéves. Már nem tud földönkívüli teljesítményt nyújtani. Mindent elért, amit egy játékos elérhetett, egyszerűen nehezebb megtalálnia a motivációt.







Luis Enrique (balra) vállalta a felelősséget a csúfos zakóért, de Lionel Messi sem lehet büszke a teljesítményére © AFP

Ganxsta Zolee rapper: – Nagyon meglepett a Barcelona kiütéses veresége. Bár Atlético Madrid-szurkoló vagyok, Harsányi Levente barátom miatt nagyon sajnálom, hogy ekkora pofonba szaladtak bele Neymarék. Annak viszont örülök, hogy színesedik a BL-paletta. Nem jó, ha mindig ugyanazok a csapatok menetelnek.

Alattuk is inog a kispad

David Moyes - A Sunderland sereghajtó az angol bajnokságban, így a szakember nem lehet túl nyugodt.

Claudio Ranieri - A Leicester Cityt mindössze egyetlen pont választja el attól, hogy kieső helyre kerüljön.

Arsene Wenger - Az Arsenalt 1996 óta irányító trénernek legutóbb 13 éve sikerült nyernie csapatával.







Moyes, Ranieri, Wenger: ők sem szerepelnek túl fényesen © AFP

Hét őrületes tény

3 születésnapos gól született. A meccs napján ünnepelte a 29.-et a duplázó Di María, illetőleg a 30.-at a szintén eredményes Cavani.

28 jó passza volt csak Messinek, ennél még a kapus Ter Stegen is aktívabb volt.

100-szoros pénzt fizetett a 4-0-s hazai győzelem.

4,3 százalákos hatékonysággal várta a meccset Unai Emery. A spanyol tréner korábban 23-szor meccselt a Barca ellen, de csak egyszer nyert.

1 lövés találta el a PSG kapuját. A Barcáét 10.

0 alkalommal találkozott Messi a labdával az ellenfél 16-osán belül.

4-0-ra elvesztett első meccs után még egyetlen csapat sem jutott tovább a BL-ben.