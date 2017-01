Van Gerwen az életben is zakkant

Kész katasztrófa, hogy ma este véget ér a vb, de két kárpótlásunk is van ezért. Egyfelől akárki jutott lapzártánk után a döntőbe, tuti végtelen izgalmakban lesz részünk. Másfelől egy Angliában élő magyar srác, Varga Bence a kulisszák mögött személyesen találkozott a legnagyobbakkal, és a Borsnak mesélt róluk. Például hogy Van Gerwen nem csak a tévében tűnik furcsa figurának, az életben is az.









– Bournemouth-ban élek, felszolgálóként dolgozom, és amikor megtudtam, hogy a városunkban lesz a Premier League egyik állomása, próbáltam elintézni, hogy kijuthassak melózni – emlékezett vissza Bence. – Ugyanis régóta nagy dartsrajongó vagyok. Örültem, amikor sikerült elintéznem, de a csúcs csak ezután jött. Az egyik kollégámnak nem tetszett, hogy egy színpad mögötti kis helyiségben kapott helyett, ezért cseréltünk. Kiderült, hogy az a versenyzők VIP-részlege, én szolgáltam ki Adrian Lewist, Raymond van Barneveldet, Gary Andersont meg a nagy kedvencemet, Phil Taylort.







Bence összehaverkodott Phil Taylorral

– Mindegyikük nagyon laza, kedves ember. Taylorral például Budapestről beszélgettünk, hogy még nem volt, de egyszer szívesen megnézné, meg hogy én poolbiliárdban ifi-Európa-bajnok voltam, és mondta, ő is szeret, játsszunk egyszer. Bence elárulta, a színfalak mögött mindegyik versenyző iszik, de nem ám vizet.

– Jó, azért le nem részegednek – mondta Bence –, inkább amolyan célzó víz jelleggel, a színpadra lépésük előtt meghatározott időpontban isznak. Peter Wright, azaz Sneakebite a róla elnevezett italt kérte, ami fél pohár sör, fél Cider. A skót Anderson whiskyzett, és mindegyikük jégkockákkal hűtötte a tenyerét, meg gondolom, ez fontos a nyilak fogásához.

Az idei évben egészen káprázatosan dartsozó Van Gerwent egyébként ő sem tudja hova tenni. Távolságtartóbb a többieknél, nem is nagyon vegyült a riválisokkal. Amíg Taylorék jól el tudtak dumálni egymással, miközben vártak a saját meccsükre, addig a holland két lépés távolságot tartott tőlük. – Habár ő is kedves volt, nekem kevésbé szimpatikus. Lehet, hogy ez a viselkedés is belejátszik, hogy ennyire jó, így tud folyamatosan koncentrálni.