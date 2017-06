Újabb balhé: Idős olimpikont zavart el Shane Tusup

Az már korábban kiderült, Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup sajátjaként tekint az újonnan, milliárdokból megépült Duna Arénára. Ezúttal egy többszörös magyar és szenior világbajnok, olimpikon úszónő esett az amerikai tréner áldozatául. A 72 éves hátúszó szeretett volna magáról egy képet készíttetni, amint a rajtkövön ül fürdőruhában. Ez azonban nem tetszett Shane-nek, aki erélyesen azt mondta: be nem teheti ide a lábát.







Shane Tusup a szenior úszóbajnokot sem tisztelte (képünk illusztráció)

– Nem kívánok nyilatkozni ebben az ügyben és nem is szeretném, ha névvel szerepelnék. Mocskos dolgok folynak most a magyar úszásban – zárta rövidre a beszélgetést lapunkkal az érintett sportolónő. Az ügyben kerestük Hosszúékat is. Tóth Fanni sajtófőnök türelmet kért, hogy megkérdezze Shane-től, valóban így történt-e, ám talán a floridai repülőút miatt, eddig nem kaptunk választ.

Nem ez volt az első eset

Shane Tusup már korábban is megtiltotta, hogy az Iron Aquatics úszóin kívül mások is a Duna Arénában tartózkodjanak. A négyszeres olimpiai bajnok úszó, Darnyi Tamás növendékei sem készülhettek az új uszodában. A Hajós és a Komjádi felújítása miatt ezért mobilmedencébe kényszerült mintegy ezer gyerek. A nemrégiben elhunyt Széles Sándor sem léphetett be, pedig tanítványát, Kalaus Valtert szerette volna felkészíteni a szenior vb-re. Ám mivel a mesteredző nem tartozott Hosszú Katinkáékhoz, nem tehette.