Távozik a Loki kapitánya, mert tartoznak neki

A DVSC focicsapatánál zajló téli leépítés áldozatául esik a csapatkapitány, Szakály Péter is, aki kilenc év után távozik. Állítólag tartoznak neki.

Folytatódik a teljes leépülés Debrecenben. Azok után, hogy a nyáron Korhut Mihály, Bódi Ádám, Varga József, Tisza Tibor, Kulcsár Tamás és Máté Péter is távozott – hogy csak a meghatározó magyar játékosokat említsük –, a télen további furcsa átalakítások zajlanak a kiesőhelyen álló MTK-t csak jobb gólkülönbségével megelőző klubnál.

Már az utolsó őszi forduló után elköszöntek a vezetők a mindössze fél idényt szolgáló ukrán Ivan Bobkótól és szlovák Róbert Vittektől, míg tegnap újabb öt focista (Szakály Péter, Geoffrey Castillion, Ognjen Djelmic, Kuti Krisztián és Balogh János) távozását jelentette be a DVSC. Úgy tudjuk, hogy a szintén nyáron, kapkodva szerződtetett Könyves Norberttel és Völgyi Dá­niellel sem elégedettek a klubnál, ám ha őket is most elküldenék, azzal a vezetők deklarálnák, hogy fejetlenül igazoltak, és elsősorban ők a felelősek a csapat múltjához méltatlan szerepléséért, ezért irányukba egyelőre még él a bizalom.







Kilencévnyi odaadó szolgálat után Szakály Péter ekkora gáncsra nem számított szeretett klubjától © Móricz István

Visszatérve a friss távozókhoz: a klubot 2008 óta szolgáló csapatkapitány Szakály kiebrudalása első olvasatra igazi szenzáció. A DVSC-vel négy bajnoki címet szerző, 30 éves, 6-szoros válogatott középpályás egykoron fazont szabott a csapat játékának, igaz, az utóbbi időben sokszor lélektelennek tűnt a pályán. Információnk szerint ez nem véletlen, hiszen annak ellenére, hogy Szima Gábor tulajdonos folyton azt hangoztatja, nem tartozik senkinek a klub, a játékosnak több tízmillió forinttal az adósa.

A két fél most egyezséget kötött, Szakály ingyen távozhat, ha lemond az elmaradt béréről. Kerestük a játékost, és Róka Géza klubigazgatót is, de lapzártánkig nem sikerült őket elérnünk.