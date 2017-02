Takáts: aranyat ért a légi trükközés

A siklóernyős Takáts Pál alig ért haza Kolumbiából, ahol megnyerte a kőkemény terepen zajló aerotlonversenyt – ami 10 kilométer futásból, 25 kilométer siklóernyős repülésből és 31 kilométer bringázásból áll –, máris indult Abu-Dzabiba, ahol a Red Bull Air Race-sorozat nyitóversenyének betétprogramjában trükközik majd a levegőben.









– Harmincöt fokot mutatott a hőmérő, de szerintem negyvennek éreztük. Ezekhez a körülményekhez nem vagyok hozzászokva – mondta az extrém­sportok szerelmeseinek kedvenc helyén, a Cauca-völgyben átélt meg­pró­báltatásokról Takáts, akiből a kerékpározás vett ki talán a legtöbbet. Végül három és fél óra alatt sikerült célba érnie, köszönhetően a siklóernyővel kivívott tetemes előnyének.

Az Air Race első állomásán egyébként nem egyetlen ma­gyarként láthatja a közönség, most mutatkozik be a 28 éves pilóta, Genevey Dániel is.