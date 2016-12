Szimulátorülést kért Talma a Jézuskától

– Azért is esett a lakásomra a választás, mert nálam a legnagyobb a konyha, márpedig ilyenkor együtt főzőcskézünk – mesélte Talmácsi. – Nekem az olasz ételek a specialitásaim, édesanyám meg a hagyományos magyar fogásokban verhetetlen. Amúgy is nagyon összetartó a családunk, de ilyenkor, ünnepek idején igyekszünk még több időt tölteni egymással, jókat eszünk és beszélgetünk. Még szerencse, hogy van egy spinning-bicikli a szobámban, így ha kicsit elszalad a súlyom, gyorsan rápattanok.

A favásárlással viszont nem kell bajlódnia a házigazdának, ugyanis évek óta műfenyőt állít. A díszeket sem cserélgeti a leg­újabb trendek szerint, azt szereti, ha az arany dominál, ami érthető, hiszen élsportolóként szoros kapcsolat fűzte ehhez a nemes­fémhez.

– Idén egyébként nemcsak a pihenésről szól majd a karácsonyom, ugyanis januárban államvizsgázom a Testnevelési Egyetemen, így muszáj rá készülnöm.







Talmácsi Gábor már becsomagolta a szeretteinek szánt ajándékokat © Vaskó Tamás

S hogy milyen ajándékot szeretne találni a fa alatt? Noha inkább csak kisebb meglepetésekkel szoktak egymásnak készülni a szeretteivel, azt csöppet sem bánná, ha kivételesen egy autós szimulátorához való profi ülés várná szalaggal átkötve.

– Nagyon szeretek autós-szimulátorral gyakorolni, ami több, mint egyszerű játék. A koncentráció növelése, a figyelem összpontosítása és az autó beállításai nélkülözhetetlenek a gyors, precíz körökhöz. El tudom képzelni, hogy a jövőben egy-egy futam erejéig rajthoz álljak négy keréken. Persze a motorozás is hiányzik, de azt már nem tudom világszínvonalon csinálni. Örülök, hogy a sérült lábam annyira helyre jött, hogy már negyven percet képes vagyok futni – tette hozzá.

2017 elé nagy várakozással tekint, hiszen az idei, a saját csapatát tekintve, az építkezés éve volt, aminek be kell érjen a gyümölcse.

– 2007-ben lettem világbajnok, és előtte is nagyon munkás idényen voltam túl, remélem, a szerencse most, tíz év elteltével is mellém szegődik.