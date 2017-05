Széles Sándor mamája: Dani meg sem látogatta a fiamat

Váratlanul hunyt el a két tanítványát is olimpiai bajnoki címhez segítő úszóedző, Széles Sándor, árulta el lapunknak édesanyja, Klára asszony.

– Délelőtt bent voltam a kórházba a fiamnál. Az orvosok azt mondták, stabil az állapota, belső vérzése sem volt. Nagyon megörültem, erre egyszer csak azt vettem észre, hogy Sanyi elsápad, és már nem lélegzik. Rohantam az orvosokhoz, de már nem tudtak rajta segíteni. Ilyet még nem láttam, egy hang nélkül ment el a fiam – fogalmazott a Borsnak Széles anyukája. – Az viszont nem tetszik, hogy most mindenki az egekbe magasztalja a fiam, ám amikor segítségre volt szüksége, alig állt valaki mellette. A kórházban is csak néhány pályatársa, Virth Balázs, Kovácshegyi Ferenc és a mostani tanítványa, Kalaus Valter, valamint a korábbi úszóelnök, Gyárfás Tamás látogatta meg. Az is fáj, hogy a Gyurta család egyszer sem ment be hozzá, pedig Danival összeforrt az élete.







Széles Sándor nem először került kórházba, ezúttal hetek óta kómában feküdt, aztán a légzése hirtelen megállt, és már nem lehetett rajta segíteni © Fejér Bálint

Klára néni azt is elmondta, telefonon kereste a MÚSZ elnöke, Bienerth Gusztáv, aki részvétet nyilvánított, és felajánlotta, a szövetség kifizeti a temetés költségeit.

– Újpesten a családi sírban helyezzük végső nyugalomra a fiam, ám azt nem tudom megmondani, hogy erre mikor kerül sor, mert várnunk kell még a boncolásra – zárta Klára, aki hozzátette: nincs annál fájóbb dolog, mint az, ha az édesanya temeti el gyermekét.







A mesteredző édesanyjának az fáj a legjobban, hogy a fia korábbi olimpiai bajnok tanítványa, Gyurta Dániel nem látogatta meg az élet és halál között lebegő edzőt © Bors

Gyászol az úszótársadalom Hosszú Katinka: Sajnálattal hallottam a hírt, nyugodjon békében, Sanyi bácsi! Kérdés nélkül az egyik legmeghatározóbb mestere volt a magyar úszó világnak. Gyurta Dániel: Mesterem voltál, mester maradsz az égi vizeken is. Isten nyugosztaljon, Sanyi Bá! Kapás Boglárka: Nyugodjék békében, Sanyi bácsi! Virth Balázs: Nyugodj békében, Sanyi! Risztov Éva: Sanyi bácsi, köszönöm azt a sok jót amit kaptam, a belém fektetett hitet, amivel segítettél a világ tetejére jutni! Örökre a szívemben maradsz.

Kapcsolódó jegyzetünk itt olvasható.