Szebeni István a BL-döntőről: Átgázolunk a zebrán!

Két hete sincs, hogy a Real Madrid és a Juventus is harminc­harmadszor lett bajnok hazájában, s most egymás ellen küzdenek meg az idei szezon legjobbjának járó Bajnokok Ligája-trófeáért. A királyiak történelmet írnának, hiszen a BL-ben sosem volt még címvédés. A zebrák pedig a klub történetében először tripláznának – a Serie A mellett az Olasz Kupát is megnyerték már. Hazai hírességeket kérdeztünk arról, hol nézik az év meccsét, és milyen eredményt várnak.

Fiával drukkol a híradós

– Vagy a helyszínen szeretek meccset nézni, vagy otthon, és mivel szombat este még Tényeket vezetek, marad a lakásunk – mondta a Borsnak a híradós Szebeni István.









– Nincs különös rituálém, mondjuk, a három évvel ezelőtti döntőn beestem az ágyneműtartóba Ramos góljánál. Kihúzható kanapénk van, és akkorát ugrottam az utolsó percben szerzett góljánál, hogy összecsuklott. A tippem pedig a ma esti fináléra, hogy átgázolunk a zebrán, 4-0. A kétéves kis­fiammal fogom nézni a meccset. Már érdekli a foci, van egy realos pólója, és amikor átmegyünk az úton, mondani is szoktam neki, hogy most jól megtapossuk a zebrát.

Büntetőpárbajt vár a rádiós

– Nem vagyok az ellenszurkolás híve, inkább Dani Alvesnek, és így a Juventusnak szurkolok – mondta a Borsnak a Barcelona-fan műsorvezető, Harsányi Levente, aki a békéscsabai Csülök és Sörfesztiválon nézi majd a meccset. – Nem tudom, van-e ennél jobb helyszín. Jobbra egy csülök, balra egy sör, középen meg egy kivetítőn megy a BL-döntő. Szerintem döntetlen lesz, és a Juve büntetőkkel nyer.

Tesz a meccsre

– Azt szeretném, ha a Real Madrid megszégyenülne – szállt bele páros lábbal a városi riválisba a nagy Atlético Madrid-drukker hírében álló zenész, Ganxsta Zolee, aki egyébként az olaszoknál, a Lazióval szimpatizál. – De pont lefosom a meccset. Annyira érdekel, mint Abádszalóki Rézművesek–Perecesi Olajütő rangadó.









Marozsán már BL-győztes

A nők között a Marozsán Dzsenifert (jobbra) is foglalkoztató Olympique Lyon gól nélküli mérkőzésen, tizenegyesekkel nyerte a BL-t. A magyar származású német válogatott focista végigjátszotta a Paris Saint-Germain elleni döntőt, és belőtte a maga büntetőjét a gólpárbajban. Marozsánnak ez volt a második BL-győzelme, 2013-ban a Frankfurttal ért a csúcsra.