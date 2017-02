Suliba jár Korhut Izraelben

Sérülése miatt a lelátóról nézte végig a magyar válogatott focista, Korhut Mihály, ahogy a legjobb 32 között a Besiktas kiejti csapatát, a Hapoel Beer-Sevát az Európa Ligából.

– Rossz volt úgy nézni a meccset, hogy nem tudok segíteni nekik, legszívesebben befutottam volna a pályára – kezdte a balbekk, aki előre tekint, már hétfőn pályára lépne, és Izraelben is egyre jobban érzi magát a feleségével.







Feleségével sokat kirándul Izraelben a magyar válogatott futballista

– Voltunk már a Holt-tengernél, Jeruzsálemben és Tel-Avivban is. A legfurcsább, hogy itt már vasárnap mindenki dolgozik, illetve a közlekedés is néha kaotikus. A nyelv nem okoz ekkora gondot, sokan beszélnek angolul. De szeretném megtanulni a hébert, be is iratkoztam egy nyelviskolába. Pár kifejezést már ismerek, de az a baj, hogy a héber betűket még csak be sem tudom írni az internetes fordítóba – mesélte Korhut.