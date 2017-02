Storck nem dolgozik meg a pénzéért

„A sportigazgató a szövetség szakmai programját hajtja végre. Ennek részletei folyamatosan megismerhetők.” Több mint három hét gondolkodási idő után ezt tudta válaszolni a Magyar Labdarúgó Szövetség arra a kérdésünkre, láthatnánk-e Bernd Storck stratégiai koncepcióját?

Egy-egy ilyen anyag a magyar labdarúgás fejlődését szolgálja, ez ad támpontot ahhoz, milyen célokat kell megvalósítani az előrelépéshez. Csakhogy Storcknak nincs ilyen anyaga.

Bár létezik egy komoly dolgozat az MLSZ egyik fiókjában. Még a német szakember 2015-ös színre lépése előtt dolgozta ki az az ad hoc bizottság, amelynek tagja volt Dárdai Pál, a Hertha mestere, Lőw Zsolt és Szabics Imre, akik szintén külföldön pallérozódtak, továbbá a hazai szakma krémjéhez tartozó trénerek. Aki belenézett, azt mondja: ilyen nívós munka soha nem készült hazánkban.







© Bánkúti Sándor

Időközben azonban az MLSZ kinevezte Storckot, akinek alaptulajdonsága, hogy csak az a jó, amit ő mond. Kijelentette, majd készít jobbat. A tanulmány meg bekerült a süllyesztőbe.

Ennek két éve, de Storck nem készített újat. A sportigazgatói fizetését persze fölveszi.

Szerződését a 2018-as vb-ig még az Eb előtt meghosszabbították, körülbelül évi egymillió eurót (310 millió Ft), azaz havi 25-26 millió forintot visz haza. Ezért a summáért elvárható volna, hogy átgondolt, kidolgozott, írásos formába öntött stratégia mentén próbálja megújítani a magyar futballt.

– Már az MLSZ-ben is érzékelik, hogy ez így nem járja, ezért különféle részlegekkel elkezdtek összeollóztatni egy anyagot, amit majd be tudnak mutatni. Az akadémiák rendszerét a Double Pass nevű belga cég világította át, mások vezetik az utánpótláscsapatokat, Storck új embert hozatott az edzőképzés élére, holott a szabályok szerint ehhez nem is lett volna joga. És ma már gyakorlatilag csak a szövetségi kapitányi feladataival törődik. Az Eb után azt tehet, amit akar – mondta egy neve elhallgatását kérő bennfentes.