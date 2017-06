Sportfogadás: milliárdokra perelhetik az államot

Pert nyert az Európai Bíróságon az Unibet sportfogadási cég a NAV-val szemben, amely jogszerűtlenül korlátozta a működését. Milliárdos perekre számíthat a magyar állam.

Pert nyert az Európai Bíróságon az Unibet sportfogadási cég a NAV-val szemben, amely jogszerűtlenül korlátozta a működését. Milliárdos perekre számíthat a magyar állam.

Hamarosan újra legálisan működhetnek hazánkban a külföldi online sportfogadó portálok? A válasz egyelőre bizonytalan, de a héten fontos lépés történt ennek az irányába. A svéd tulajdonú Unibet pert nyert ugyanis az Európai Bíróságon a magyar adóhatósággal (NAV) szemben, amely 2014 nyarán hozzáférhetetlenné tette internetes oldalait, és pénzbírságot szabott ki ellene. Az ítélet kimondta, hogy a magyar állam szerencsejáték szabályozása uniós jogba ütközik, mert a más tagállamokban bejegyzett cégeket hátrányosan megkülönbözteti, és korlátozza a szolgáltatásnyújtás szabadságát.







Vajon ismét előretörnek a profi külföldi online fogadóportálok, és háttérbe szorítják a TippmixPrót? © Bors

Ez azt is jelentheti, hogy a külföldi portálok – számos másik cég is ugyanúgy járt, mint az Unibet – kártérítési pert indíthatnak a kirekesztő magyar állammal szemben a jócskán megcsappant bevételeik miatt. Egy bennfentes szerint a cégeknek együttesen akár több milliárd forintos követelésük is lehet. Kardinális változásokra ettől függetlenül nem számít hazánkban.







A svéd cég és vetélytársai szívesen támogat- nák most is piaci alapon a magyar sportot, ám helyettük minden mindegy alapon megteszi a Szerencsejáték Zrt. © MTI

– Ezek a cégek készek a kompromisszumra, sok adót fizetnének be az államkasszába, szponzorálnák a magyar sportot, a labdarúgást, de a magyar kormány jelenleg is érvényben lévő törvénye monopol helyzetet biztosít a Szerencsejáték Zrt.-nek és a kaszinó bizniszben érdekelt haveroknak, így félő, hogy ezen az Európai Bíróság döntése sem változtat – mondta a neve elhallgatását kérő érintett, aki szerint a külföldi portálok kínálata, oddsai sokkal jobbak, mint a Szerencsejáték Zrt.-é, ezért nagyon sok felhasználót tudnának elnyerni az állami fogadóiroda elől, ha ismét legálisan működhetnének.

A NAV nem adott ki kommünikét az ügyben, de érdekes módon több, eddig letiltott fogadóportál ismét elérhetővé vált a megszokott webcímén.