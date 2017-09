Sokáig hallgatott származásáról Károly von Törös

Amikor Törös Károly 1972-ben Münchenben vízilabdázott, a hivatalos személyek rákérdeztek, miért használja a nemességét jelző von megjelölést. – Azért, mert magyar ne­mes vagyok – hangzott a kecskeméti úszók most 75 éves vezetőedzőjének a válasza. Erről persze akkoriban okmányt kértek a németek.

– Annak nem voltam híján, mivel Magyarországon 1938-ban a hatóságok megkövetelték a családfa elkészítését – meséli Károly von Törös, aki a famíliája nemesi címének megszerzését az 1630-as évekre teszi. – Az oroszlános előtagot is kiérdemel­te valamelyik ősöm, ebből pe­dig az következik, hogy a 11-13. században, a Szentföldön járt keresztes hadak lovagjaként szolgálhatott.







Unokája, Annelise belga szépségkirálynő és a Miss Universe-en is szép eredményt ért el

Nemesi mivoltát később megörökítette a Facebook-profilján is, a Magyarországot 1965-ban elhagyó, majd ötven év után oda visszatérő szakember Károly von Törös néven azonosítható. A szocializmus időszakában e vérvonalról illett mélyen hallgatniuk, arra viszont az egész ország büszke lehetett, amikor nagynénje, Törös Olga a 1936-os berlini nyá­ri olimpián bronzérmes magyar női tornászválogatott tagja volt. Tisztes kort élt meg, 2015. februárjában, 101 éves korában hunyt el.









– Édesapám 1960 és 1972 között a magyar úszó- és vízilabda-válogatott erőnléti edzőjeként dolgozott, innen is fakad idősebb Kásás Zoltánnal való barátságom. És más ok miatt is büszke a kecskeméti Von Törös.









– Ötvenegy éves fiam, Karl-Georg Antwerpenben praktizál fogorvosként. Két lánya közül a nagyobbik, a 22 éves Annelise kommunikációt hallgat a helyi egyetemen, nem mellesleg 2015-ben első lett a belga szépségkirálynő-választáson, majd Miss Belgiumként a tizenegyedik helyre futott be Las Vegasban a Miss Universe megmérettetésen.