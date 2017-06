Sok NB I-es focista a Balatonon töltődött fel - fotók

A rövid nyári szünet miatt sok NB I-es focistának csak arra volt ideje, hogy a korán jött hazai nyárban a Balatonon töltődjön fel. Népszerű volt Horvátország és Olaszország is.

Király Gábor: egy hét Isztriában

A Haladás 41 éves kapusa a horvátországi Rovinjban töltött egy hetet a családjával. A 108-szoros válogatott labdarúgó bevallotta, hogy az elmúlt húsz évben öt napnál többet sosem tudott egyhuzamban pihenni nyáron. A Ki­rály család fürdéssel, sportolással, olvasással és vá­rosnézéssel töltötte az időt az isztriai városban.

Kabáték Hongkongban nyaralnak

A korábbi újpesti kedvenc, a Győrrel NB III-as bajnokságot nyert Kabát Péter szokásához híven egzotikus nyári úti célt választott kedvesével, Róka Adriennel. A szórakoztató műsorokban is egyre többször feltűnő páros a Kínához tartozó Hongkong nyújtotta luxust élvezi. Sokat kirándulnak is, így felsétáltak a város legmagasabb pontjára, a Victoria Peakre, illetve ellátogattak a kínai Las Vegasba, Makaóba is.

Népszerű lett a magyar tenger

A közösségi oldalakon fellelhető fotók tanúsága szerint sok ma­gyar focista idén beérte egy pár napos balatoni kiruccanással is. Mivel az élvonalbeli csapatoknál borzasztóan rövid volt a nyári szünet, a játékosok döntése érthető. A Honvéddal bajnok Zsótér Donát barátnőjével Zamárdiban napozott, a fradista Varga Roland Szigligeten ejtőzött, míg a debreceni Holman Dávid Balatonfüreden pihent egyik barátjával.

Vass, Vernes és Laczkó is Olaszországot választotta

Csapattól függetlenül sok NB I-es játékos vette célba valamelyik olasz tengerparti várost. Így tett az élvonaltól most búcsúzó MTK kö­zéppályása, Vass Ádám, a Tropea csodálatos partjaiban gyönyörködő, a Pakssal a középmezőnyben végző Vernes Ri­chárd és a Honvéddal bajnok, korábbi válogatott Laczkó Zsolt is. Utóbbi nosztalgikus hangulatban volt, mert Genovába utazott, ahol 2011 és 2012 között a Samp­doria szí­nei­ben, a Serie A-ban futballozott.