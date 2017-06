Sohasem láthatja gyermekét az elhunyt focista

(or)

2017.06.06. 21:30 (or)

Nem ismerheti meg negyedik gyermekét a harminc­évesen elhunyt Cheick Tioté. Az 52-szeres elefántcsontparti válogatott középpályás a második ligás kínai Pejcsing BG vasárnap esti tréningjén összeesett, hatkor kórházba vitték, hétkor holttá nyilvánították. Az ok: hirtelen szívleállás. A korábban az Anderlechtben és a Newcastle Unitedben is futballozó afrikai játékos a 2010-es és 2014-es vb-n is szerepelt. Két feleségétől három gyermeke született, je­lenlegi neje, Madah a héten hozza világra a focista negyedik gyerekét, akit már egyedül ne­vel fel…







Tioté legutóbb a kínai Pejcsingben futballozott, de Newcastle-ben nagyon szerették, a szurkolók gyászolják őt © AFP