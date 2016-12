Snoop Dogg is rajong a magyar zsákolócsapatért - videó

A Föld legnagyobb arénáiban lépnek fel, és még Snoop Dogg is odavan értük. A Lords of Gravity nevű magyar akrobatikus zsákolócsapat meghódította a világot.

A csapat tagjai még az egyetemen ismerkedtek meg, ahol megálmodták, majd 2012-ben létrehozták a Lords of Gravityt. A megalakulás után egy hónappal már Oroszországban léptek fel, ahol óriási sikert arattak. Ezt követően szinte az egész világot végigturnézták.

– Felléptünk Japánban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban is. Legutóbb egy világhírű fesztiválon voltunk Dallasban, ahol 23 nap alatt több mint nyolcvanszor léptünk fel. Hatalmas élmény volt, még Snoop Dogg és 50 Cent is elismerő szavakat tett közzé rólunk a Facebookon – mondja Duka F. Artúr, a gárda egyik oszlopos tagja.







Snoop Dogg (kis képen) elképedt a magyar csapat produkcióján

2015-ben egy amerikai tehetségkutatón, az America’s Got Talentben is továbbjutottak a srácok. A hatalmas sikerek mellett persze voltak azért nehéz időszakok is a csapat történetében.

Így kezdődött Az akrobatikus zsákolás ötlete Amerikához köthető, ahol az első formációk már a hetvenes években hatalmas népszerűségnek örvendtek. Mára számos nemzetnek van ilyen csapata, amelyek nagyrészt volt kosarasokból állnak, de azok a formációk igazán népszerűek, ahol a tagok rendelkeznek akrobatikus múlttal. A magyar csapat több tagja szertornázott korábban.

– Néhány éve a Testnevelési Egyetem sportcsarnokával együtt égett el az összes felszerelésünk, aminek az értéke több mint ötmillió forint volt. Az eset után két német cég támogatott minket, így sikerült talpra állnunk – említi Artúr, aki arra a kérdésre, mire a legbüszkébbek, így felel: – Az amerikai turnéra, ahol több NBA-meccs szünetében is kosaraztunk.