Skandináviába követi családját Korcsmár Zsolt?

Másfél év után a nyáron minden bizonnyal ismét külföldön folytatja pályafutását az angyalföldiek 28 éves, 24-szeres válogatott védője, akinek nagyon hiányzik a felesége és a kisfia. Korcsmár még a Brann Bergen focistájaként ismerte meg norvég kedvesét, Anját. Kapcsolatukból egy kisfiú született. A boldog család mégsem tud együtt lenni annyi időt, amennyit szeretne.







Anja sok időt tölt Norvégiában, távol Zsolttól, ezért a játékos északra tart © Facebook

– Anja ingázik Norvégia és Magyarország között. Testvéreivel egy online shopot működtetnek és a munkája, valamint egyéb kötelezettségei miatt muszáj a hazájában is sok időt eltöltenie. Ez rengeteg lemondással jár mindkettőnk számára, ráadásul ilyenkor Martin is nagyon hiányzik, hiszen a párom őt is viszi magával – mondta korábban lapunknak a Vasas védője, akiért sorban állnak a külföldi csapatok.

– Egy lejáró szerződésű játékos, aki mögött egy jó szezon van, úgyhogy ez nem meglepő. Vannak érdeklődések Nyugat-Európából és a skandináv országokból is, nem korlátoznám le egy klubra – reagált a dán Köbenhavn érdeklődéséről szóló hírekre a játékos menedzsere, Farkas Mátyás, aki megerősítette, Korcsmár 99 százalék, hogy külföldön folytatja.







Korcsmár (jobbra) jó idényt futott, több külföldi csapat is vinné © MTI

– Zsolt már jelezte, hogy elhagyja a klubot, mert ismét szeretne légiósnak állni. Sajnálattal fogadtuk a döntését, de tudomásul vettük, és gondoskodunk a helyettesítéséről. Annyi kérésünk volt felé, hogy a jövőjét illető ajánlatokkal csak a szezon után foglalkozzon – mondta Vancsa Miklós, a Vasas ügyvezető igazgatója.