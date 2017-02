Sífutónak állt Tonga szexi zászlóvivője

A riói olimpia nyitóünnepségén ellopta a show-t kókuszolajtól csillogó, félmeztelen testével a tongai zászlóvivő, Pita Taufatofua. A hatásos belépő után azonnal százötven­ezer követője lett az Instagramon, megjelent a Sport Illustratedben és a Who magazin felvette a legszexibb férfiak listájára. A tékvandós most ismét nagy dobásra készül, fejébe vette, hogy a pjongcsangi téli játékokon is rajthoz áll, méghozzá sífutóként. Első versenye pedig nem más lesz, mint a február 22-én rajtoló északisí-világbajnokság, amelyre mindössze hat hete volt felkészülni, ugyanis az első síleckéjét január 8-án vette.







Taufatofua a riói olimpia nyitányán vált híressé, a téli játékokon sífutóként indulna

– Először két éve láttam ha­vat, és azonnal beleszerettem a télbe – mondta a trópusi éghajlathoz szokott Pita. – Azt akarom megmutatni, hogy kitartással bármi elérhető, remélem, a példám másokat is inspirál majd.

Egy biztos, ha Pitának sikerül kijutnia a játékokra, garantáltan nagy kedvenc lesz – az eredményétől függetlenül.

Közönségkedvencek

Hópárduc

Vancouverben, 2010-ben a ghánai szafarivezető, Kwame Nkrumah-Acheampong kapta talán a legnagyobb média­figyelmet. Ghána első téli olimpikonja műlesiklásban állt rajthoz, és ötvennégy célbaérőből 53. lett. Az olimpia után megalapította a ghánai síszövetséget.









Eddie, a sas

Michael „Eddie” Edwars a calgary olimpia síugrója vastag szemüvege és túlsúlya ellenére hatalmas rajongótábort szerzett. S noha miatta írták át a szabályokat, hogy ennyire amatőrök többé ne tehessék a lábukat a sáncra, show-műsorok sztárja lett, sőt egy hollywoodi filmet is forgattak róla.









Jamaicai bobcsapat

Az 1988-as calgary téli olimpián mutatkoztak be, és azonnal közönségkedvenccé váltak. A jamaicai atléták ráadásul nem egyszeri alkalomnak tekintették az ötkarikás részvételt, hiszen azóta már – ha más összeállításban is – többször rajthoz álltak. A róluk készült Jég veled! című film szintén óriási siker lett.