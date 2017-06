Shakira szerelme a Harvard képzésére jár

A világ egyik legjobb egyetemének, a Harvard masters képzésére jár Gerard Pique, a Barcelona focistája. A harmincéves védő nem zárja ki, hogy egyszer a klub elnöke legyen.

Amíg a többi focista a nyári pihenőjét tölti, addig Pique beült az iskolapadba. Nem is akárhova, hanem a Harvard egyetem továbbképzésére íratkozott be. A harmincéves katalán játékosnak olyan csoporttársai vannak, mint Katie Holmes színésznő, Jamie Heaslip ír rögbijátékos, C. J. McCollum NBA-kosaras vagy éppen Rashean Mathis visszavonult NFL-focista. A hírességek a Harvard üzleti, média, sport és szórakoztató szakán folytatják tanulmányaikat.









Nem Pique lesz az első focista, aki itt végez, Giorgio Chiellini olasz játékos ugyanitt végzett üzleti adminisztráció szakon. Pique-nek és a többieknek is tetszik az oktatás, maga az egyetem és a résztvevők is többször posztoltak már a közös élményekről. Pique fiatal kora ellenére igen érett gondolkodásról tett tanúbizonyságot már többször, felesége, a kolumbiai énekesnő, Shakira tíz évvel idősebb nála, nagy boldogságban nevelik gyermekeiket, Milant és Sashát.









Amikor arról kérdezték korábban, hogy el tudná-e képzelni magát, mint a Barcelona elnökét, azt mondta, hogy az utóbbi időben sajnos több elnök is dicstelenül távozott – volt, aki adócsalási ügybe keveredett például –, ezért nem tartja kizártnak, hogy ha eljön az ideje, ő megmutatja, hogy miként lehet tisztán vezetni egy klubot. Nem lenne számára egyébként ismeretlen terep, hiszen apja, Joan sikeres üzletember, anyja, Montserrat egy hírneves klinika igazgatója, nagyapja, Amador Bernabeu pedig egykor a Barcelona alelnöke volt.