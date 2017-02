Rosszul menedzseli a kapusokat Klopp

Válságban van kapus- poszton a Liverpool. Bogdán Ádámot már korábban leírta Jürgen Klopp menedzser, aki Loris Kariusban és Simon Mignolet-ban sem bízik száz- százalékosan.

Az első számú kapus, a belga válogatott Mignolet ismét bakizós időszakot él, az elmúlt két fordulóban a Chelsea és a Hull ellen is benne volt egy-egy gólban, és a nyári szerzemény, a 23 éves német Loris Karius sem váltotta be egyelőre a hozzá fűzött reményeket. A Pool közben 13 pontra leszakadt az éllovas Chelsea-től, az egyre nagyobb nyomás alatt dolgozó Klopp pedig elismerte, problémái vannak kapusposzton.

Kemenes Szabolcs, a Paks korábbi kapusa szerint Klopp nem jól menedzseli Bogdánékat. – Ádám Liverpool-szintű ka­pus, túl könnyedén lemondott róla a német. Kariust ő hozta, mégis egy-két hiba után ma már jegeli. Mignolet-ban elméletileg hisz, azért hosszabbított vele nemrég három évet, most mégis az ő nyakába varrja a gyengébb eredményeket, ami szerintem nem korrekt. A belga nem rossz kapus, és szerintem Bogdán is megérdemelne még egy esélyt, mégis úgy hiszem, nyáron szerződtetik Hartot, akire egyébként már az elmúlt nyáron is lecsaphatott volna Klopp. A me­ne­dzser­nek először magában kellene keresnie a hibát – véli Bogdán kollégája.