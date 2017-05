Román élvonalba jutott a magyar csapat

A sepsiszentgyörgyi klubot egy helyi pékséget üzemeltető magyar vállalkozó alapította. Hat év alatt az ötödosztályból az első ízig-vérig székelyföldi csapatként jutott az élvonalba.

A Resita elleni győzelemmel, egy fordulóval a bajnokság vége előtt feljutott a román élvonalba a Sepsi OSK. Bár Marosvásárhelynek van elsőosztályú csapata, a szentgyörgyiek magukat tartják az első székelyföldi csapatnak a Liga I-ben.

– A vásárhelyieké egy székelymentes katonai klub volt mindig is. A miénk viszont egy igazi ma­gyar csapat. Az egyesület vezetői és a szakmai stáb száz, míg a szurkolók 95 százaléka magyar. És hét magyar focistánk is van, de még a szenegáli légiósunk is beszéli egy kicsit a magyart – mesélte Diószegi László, aki hat éve alapította a klubot. Ennyi idő kellett a legjobbak közé jutni. Ehhez csupán 700–800 ezer eurós (216–246 millió Ft) költségvetésre volt szükségük, de még a fizetéseik is jóval szerényebbek, mint más kluboknál.







Diószegi hat éve alapította a klubot

– A játékosok 700– 1000 eurót (216– 308 ezer Ft) keresnek, az élvonalban ez megduplázódik, de más csapatnál 4–5 ez­res (1,2-1,6 millió Ft) fizetéseket adnak. Eddig alig volt tévés meccsünk, de most mind az lesz, és a társaságok nagyjából egymillió eurót (308 millió Ft) adnak. Illetve nálunk egyedüliként a szakmai stáb egy baráti társaság, amely ingyen dolgozik, ezzel is spórolunk. Az élvonalra vi­szont be kell fektetni, a stadionjuk ugyanis nem felel meg az előírásoknak.







A székely csapat támadója, Hadnagy Attila (középen) 27 bajnokin 27 gólt lőtt. A szenegáli Mame Thiaw (jobbról a második) pedig már magyarul is beszél egy kicsit

– Először a város kezébe kellene jutnia, aztán ötszáz­ezer euróból (154 millió Ft) lelátót és új öltözőt kell építtetni. De ez le­he­tetlen másfél hó­nap alatt, mire a bajnokság kezdődik. Ezért várhatóan albérletbe me­gyünk Brassóba, ahol csődbe ment a csapat, de van egy nyolcezres sta­dion. A bérleti díj 30–40 ezer euró (9,2–12,3 millió Ft) körül lenne – mondta Diószegi, aki elsőként a román élvonal egyetlen ma­gyar állampolgár játékosával, Bő­le Lukáccsal erősítené meg csapatát.