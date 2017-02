Profin szolgálja ki szurkolóit a Jászdózsa

A magyar válogatott szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade ihlette meg a kétezer lakossal szerénykedő falu, Jászdózsa megye II-es csapatát, amely szurkolói matricáival töretlenül halad a világismertség felé.









– Arra gondoltunk, mi jászdózsaiak bármerre is járunk a világon, ezzel hagyjuk ott névjegyünket – kezdte lapunknak Orosz Attila ötletgazda, egyben a csapat játékosa. – Ezek kültéri matricák, így nem kell félni, hogy esetleg Londonban lemosná az eső a Big Benről – tette hozzá viccesen.









Attila volt egyébként az is, aki megálmodta a jászdózsai szurkolói sálakat is. – Szerettünk volna valami relikviát, és jött a tél, adta magát a szurkolói sál ötlete. A magyar cégek sajnos szóba sem álltak velünk, de az interneten találtam egy lengyel gyártót, amely hamar ki is szállította a 80 sálat. Darabját 2800 forintért tudtuk adni, amit hamar el is kapkodtak. A bevételből egy csapatépítő programra futotta, de ezeknek az akcióknak abszolút nem a haszonszerzés a célja, hanem hogy kiszolgáljuk a szurkolókat, és megismerjenek minket – mondta a 24 éves focista, akinek csapatát hazai pályán mindig 80–90 szurkoló buzdítja.









Nekik a klub egyedi pólókat is árul, a híres magyar termék, a budafcknpest mintájára, a jászfckndózsa felirattal. Korábban pedig, megyei szinten ugyancsak egyedi módon, csinos lányokon mutatták be a csapat mezeit, a férfi szurkolók legnagyobb örömére.