Pornográf fotókat árulnak a válogatott úszónőről

Nincs megállás: itt egy újabb szexbotrány az uszodák világából! Ezúttal otthon, saját használatra készült szexképek kerültek illetéktelen kezekbe.

Előfordul manapság, hogy fiatalok otthon szexképeket vagy -videókat készítenek magukról. Az azonban elég kellemetlen, ha ezek a felvételek illetéktelenek kezébe kerülnek. Most is ez történt: egy fiatal válogatott úszólány és párja egymással töltött intim pillanatai terjedtek el. Olyasvalakikhez is eljutottak a fotók, akik úgy gondolták, a sportoló főszereplése miatt azok pénzzé tehetők. Lapunkat ismeretlenek azzal keresték meg, hogy a tavaly ősszel készült, szexuális aktust megörökítő felvételeket eladnák nekünk.

Nem vettük meg

Vigyázni kell! A Bors a szerdai számában egy nagyobb cikkben ír a házi szexvideók, -képek készítésének, pláne küldözgetésének veszélyeiről!

A Bors a képeket nem vásárolta meg. Elsősorban azért, mert a lány életét nem akarjuk megkeseríteni, másodsorban a kö­zelgő világbajnokság előtt egy ilyen botrány nemcsak az érintetteket vethetné vissza, hanem a már eleve megtépázott komplett úszósportágat, harmadrészt pedig a többmilliós perekre sincs szükségünk.

A képkereskedők közben felszívódtak. Nyilván megijedtek, kiderült ugyanis, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda már vizsgálódik az ügyben (megkeresésünkre az ORFK adatvédelmi okokra hivatkozva semmiféle információt nem adott erről).







Ehhez hasonló, illetve ennél még sokkal intimebb fotók keringenek a nagyvilágban a magyar válogatott úszólányról és partnerérôl (képünk illusztráció) © Schutterstock

Hogy kerültek ki?

Lapunk mindazonáltal úgy értesült, hogy a képek nem lopással kerültek illetéktelen kezekbe. Állítólag a sportolólány fiúja küldözgette el a barátainak a képeket, hogy nézzék, ő miket művel a mutatós úszónővel! Azok meg továbbküldték az ő ismerőseiknek, mígnem valaki úgy gondolta, csinál belőlük egy kis pénzt.

Kínos ügyek

2013: Megjelenik az Én, a szexmániás című könyv. Az Eb-érmes Szepesi Nikolett ebben arról írt, hogy Bacsa István gyúró szexuálisan zaklatta őt és társait masszás közben. Mivel a lányok még a 13. életévüket sem töltötték be, pedofíliával vádolták a Kicsi bácsiként ismert gyúrót. A rendőrség nyomázást indított, ám elévülésre hivatkozva nem emeltek vádat.

2016. április: A privatkopo.hu előásta a korábbi úszókapitány, Kiss László nemierőszak-ügyét. Az akkor 21 éves Kiss két másik úszótársával egy Zsuzsanna nevű fiatal nőt kényszerített szexre. A bíróság hármukat összesen nyolc év börtönre ítélte. Az 55 évvel ezelőtti történet napvilágra kerülése után az akkori elnök, Gyárfás Tamás azt állította, az áldozat halott.

2016. május: Kiderült, hogy a megerőszakolt nő él. Takáts Zsuzsanna az RTL Klubban mesélt a szörnyűségekről.

2016. május: Nem Takáts Zsuzsanna volt az egyetlen, akivel erőszakoskodott Kiss László. 1960 decemberében szintén a margitszigeti uszodában próbált erőszakkal szexre bírni egy 18 éves lányt. Abból nem lett rendőrségi ügy, ám az úszószövetség három hónapra eltiltotta mindennemű sporttevékenységtől.

2016. május: Nyilvánosan kért bocsánatot tettéért Kiss László. Zsuzsanna elfogadta a korábbi kapitány bűnbocsánatát.

2017. április: Az MTK edzőjéről, Tóth Ramonról azt állították, hogy meztelen képekkel zaklatott kiskorú lányokat. A tréner jelezte, a fotók hét évvel ezelőtt készültek, és a barátnőjének küldte csak el azokat. A rendőrség nyomozást rendelt el az üggyel kapcsolatban, míg klubja, az MTK felfüggesztette az edzőt.

2017. május: Videófelvétel kerül elő arról (egy ideig az interneten is látható volt), hogy a debreceni ob-n egy 16 éves lány és egy 17 éves fiú egy kabinban szexelt. A fiúnak a barátja, egy 19 éves srác készítette a felvételt. A forgatásról többen tudtak, csak a lány nem.

