Pintér a Barcához hasonlította csapatát

Újabb furcsa nyilatkozatot tett a Puskás Akadémia vezetőedzője, Pintér Attila, miután csapata 1-0-ra megverte a Mezőkövesdet. A korábbi válogatott szövetségi kapitány az NB I-es tabellán jelenleg az ötödik helyen álló együttesét egyenesen az ötszörös BL-győz- tes Barcelonához hasonlította.

– Tudtuk, hogy szűken védekező csapat érkezik, amely kontrára játszik, mégpedig elég jól. A Barcelona is türelmesen játszik, keresi a réseket, most kicsiben mi is ezt tettük. Tudtuk, hogy az első gólig nehéz lesz, a gólunk után volt négy-öt lehetőségünk, amit sajnos nem használtunk ki, remélem, a jövő héten ez összejön majd. Gratulálok a csapatnak, mert nehéz ilyen ellenféllel szemben játszani – fogalmazott a mérkőzés után elégedetten Pintér. Ám nem csak a Puskás Akadémia edzője tud érdekes párhuzamot vonni. A korosztályos válogatott magyar futballista, a Benfica utánpótláscsapatában játszó Csoboth Kevin egy hete például a PSG csillagához mérte magát.







Pintér Attila edző úgy érzi, Piquéék sem védekeztek volna jobban csapatánál © mti

– Kicsit úgy játszom, mint Neymar, persze még nem olyan színvonalon, de azért igyekszem – fogalmazott a Magyar Időknek Csoboth, aki a szurkolói reakciókat látva gyorsan cáfolta nyilatkozatát. „Azt mondtam, kedvelem Neymar játékát, szeretem a já­tékstílusát, de azt egy szóval sem említettem, hogy úgy is játszom, mint ő” – írta később a játékos közleményében.