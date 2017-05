Ötletelés volt a téli olimpiáról, Kósa mégis tagad

Korábban megírtuk, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság legbelsőbb köreiből származó információk alapján Magyarország Ausztriával közösen pályázna a 2026-os téli olimpiára. Az elsőre bizarrnak, jobban végiggondolva azonban nem is annyira elvetélt ötletnek információnk szerint Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke az atyja.

Időközben sikerült felvenni a kapcsolatot Peter Mennellel, az Osztrák Olimpiai Bizottság főtitkárával, aki elismerte, hogy Ausztria (Innsbruck) benyújtja 2026-ra pályázatát, de hozzátette: egyedül kandidálnának, magyar megkeresés nem volt. Kósa Lajos az ATV kérdésére – vajon miért nem a Bors áltat feltettekre válaszolt inkább? –, hogy valóban pályázunk-e a téli játékokra, egyetlen szóval felelt: nem.







Kósa tagadja a téli olimpiai pályázat hírét

Többet sejtet viszont Orendi Mihálynak, a Magyar Olimpiai Bizottság illetékes alelnökének mailje, amelyben a Bors érdeklődésére azt írta: „Magánjellegű beszélgetésekről nem szokásom – semmilyen formában – nyilatkozni. Ezért a feltett kérdésekre nem tudok választ adni.” Ebből, logikusan az következik, hogy igenis felmerült a téma a vezetők között, legfeljebb időközben, még az osztrák fél bevonása előtt, leállították a folyamatot.

A Bors újból megkereste az egyik informátorát, szembesítve Kósa tagadásával.

– Mondhat, amit akar, a MOB-ban többen is hallottak erről a tervről, vagy legalábbis ötletről. Még nevettünk is: Kosáék Debrecenből akarnak téli olimpiát csinálni – kommentálta a hallottakat. Hasonló információkat kapott saját csatornáin egyébként a 444.hu portál is.

Az sem kizárt, hogy a MOB-on belüli hatalmi harcokat látunk (nemrégiben volt ugye teljes tisztújítás, sok ember érzi úgy, hogy kibabráltak vele), s a kiszivárogtatással épp az volta cél, hogy a grandiózus tervnek keresztbe tegyenek.

