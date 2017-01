Nonszensz Kubatov reformprogramja

Meg akarja reformálni a magyar játékvezetést az FTC el­nö­ke, Kubatov Gábor, aki sérelmezi, hogy sok tizenegyest fújtak be az ősszel a csapata ellen. A klubvezető évértékelőjében úgy fogalmazott, hogy a játékvezetői bizottság összezavarodott, állandó értékrend nélkül dolgozik, és még csak nem is konzekvens. Kiderült, a zöld-fehérek vezérigazgatója, Orosz Pál is azért mondott le az NB I-es bizottság elnöki posztjáról, hogy közös reformprogramjukat sikerre vi­gyék.







Kivitelezhetetlen reformjavaslatokat fogalmazott meg a Ferencváros elnöke

Kubatov újítási ötletei Hozzák nyilvánosságra... 1. a meccsjegyzőkönyveket, 2. a bírói jelentéseket, 3. az ellenőri jelentéseket, 4. a bírói értekezletek jegyzőkönyvét, 5. a fegyelmi bizottság értekezleteinek jegyzőkönyvét, 6. a játékvezető és segítői közötti rádióbeszélgetést.

Minden bírói dokumentumot nyilvánossá akarnak tenni, amelynek megvalósítása futballtörténelmi tett lenne, hiszen erre sehol a világon nincs példa.

Az MLSZ egyelőre nem reagál Ku­batov reformtervére, ám anélkül is sejthető, hogy a megvalósításra szinte semmi esély nincs.

A magyar szövetség eddig is az UEFA irányelveit követte, és ettől valószínűleg a jövőben sem térhet el.

Bede Ferenc, korábbi nemzetközi játékvezető véleménye a reformokról

1. A játékvezetői jelentés kivételével a jegyzőkönyv az MLSZ rendszerében nyilvános.

2. Ide kerülnek a rendkívüli események, kiállítások. Ez soha nem volt nyilvános, nem is lenne értelme. Az NB I médiakontroll alatt van, olyat úgysem tudnak írni, amit ne lehetne videóról ellenőrizni.

3. Maximum akkor van rá mód, ha változtat az UEFA, amely szintén bizalmasan kezeli ezeket a dokumentumokat.

4. Időközönként itt értékelik ki a profi bírók munkáját. A csapatoknál sem szokás a taktikai értekezleteket nyilvánosságra hozni, ahogy az a csapatok, ez a játékvezetők belügye.

5. A fegyelmi döntések indoklását eddig is mindig megkapták a klubok.

6. Ez a külvilágra nem tartozik, de ha szükséges, a fegyelmi bizottság felhasználhatná.