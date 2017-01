Nem osztogatta el a vagyonát az egykori válogatott focista

Az NB II-es Kazincbarcikai Ördögök futsalcsapatában kergeti a labdát a 46-szoros nagypályás válogatott Bodnár László, aki visszahúzódva él Mátészalkán párjával, Nikolettával.

Az NB II-es Kazincbarcikai Ördögök futsalcsapatában kergeti a labdát a 46-szoros nagypályás válogatott Bodnár László, aki visszahúzódva él Mátészalkán párjával, Nikolettával.

Sokak kedvence, a magyar fociválogatott egykori csupaszív jobbhátvédje, Bodnár László, vagyis Boci 38. évéhez kö­zeledve is futballozik még. Igaz, már csak kispályán. A barát, a volt strandfoci-válogatottbeli csapattárs, Badalik Szabolcs menedzselte kazincbarcikai futsalcsapatban.

– A városban nagy terveket szőnek, szeretnék, ha NB I-es futsalnak tapsolhatna a közönség – árulta el Bodnár. – Új csarnokban, hatszáz néző előtt játsszuk a hazai meccseinket, élvezem ebben a közegben a játékot, rá­adásul tervezem, hogy a jövőben utánpótlás-neveléssel is foglalkozom. Legutóbb 2014-ben az NB II-es Kisvárdán játszottam nagy pályán, de egymás után kétszer is térdsérülést szenvedtem, ezért bár több helyre is hívnak, elképzelhető, az a karrierem befejeződött.







A 46-szoros nagypályás válogatott védő mostanában kispályán villogtatja a tudását © TT Futsal

Boci néhány éve lemezlovasként járta a szabolcsi diszkókat, ám elmondása szerint ma már csak hobbiból keveri a zenéket. Arról is hallani lehetett, hogy az áldott jó szíve miatt több emberen is segített, és ezt anyagilag megsínylette.

– Nem kell engem félteni, nem gatyásodtam le – árulta el a kétszeres ukrán, kétszeres osztrák, egyszeres magyar bajnok védő. – Sosem voltam rongyrázós típus, most sem élek fényűző életet, de boldog vagyok. Két éve rátaláltam Nikire, egy mátészalkai vállalkozó lányára, akivel most költözünk össze.

Bodnár arról nem kívánt beszélni, tartja-e a kapcsolatot az általa 2009. nyarán Nyírbátor külterületén halálra gázolt férfi családjával.