Nem nő a csalásveszély a 48 csapatos vb-n

Miközben a fejlett futballkultúrájú országokban totál kivannak, hogy a FIFA 2026-tól 48 csapatosra növeli a vb létszámát, nálunk ‘majd mindenki örül. A spanyolok pereskedni akarnak, mert a nemzetközi szövetség nem kérdezte meg a klubok véleményét, holott a nagyobb létszám miatt ötven százalékkal több La Liga-játékos vesz majd részt a tornán.







Való igaz, hogy az Eb létszám- emelésből profitált a magyar válogatott, de a vb-bővítés még nem garancia Dzsudzsák Balázsék szereplésére © AFP

Lázár Mátyás, fogadási csalással vádolt korábbi labdarúgó

– Lehet, naiv vagyok, de nem hiszem, hogy a vb-ken manipulálnak meccseket, ezért a létszámnövekedés miatt nem nő a csalásveszély. Ugyan a bundakirály, Wilson Raj Perumal a könyvében azt állította, korábban lefixáltak vb-mec­cseket is, de én ezt nem hiszem el. A magyar válogatott vb-szereplésének esélye mindenképpen javul, és hiába fanyalognak a nagy nyugat-európai országok, színvonalhanyatlástól sem kell tartani.

Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke

– Jó kezdeményezésnek tartom a 48 csapatos vb-t. A bevételek maximalizálása miatt is kézenfekvőnek tűnik az ötlet. Ráadásul sokkal több ember követné a tornát, mint korábban bármikor. Én attól sem tartok, hogy unalomba fulladna a vb, mert mondjuk egy Kína–Kambodzsa meccs számunkra talán unalmasnak tűnik, de ezt a találkozót egymilliárdnál is többen néznék. Magyar szempontból is abszolút pozitív a FIFA döntése. Az Eb a legjobb példa arra, milyen hangulat lenne hazánkban, ha egy vb-n is sikerülne ott lennünk.







A 48 csapatos vb-nek elsősorban Kínában tapsolnak © AFP

Ganxsta Zolee, rapper

– Hígulni fog a színvonal. Olyan meccseket kell majd megnézni, mint mondjuk Togo–Tanzánia. A FIFA-nál is bevallották, hogy ez a lóvéról szól, csak ez nem egészséges. Én a Libertadores kupából már ismerem ezeket a döntetlen nélküli csoportköröket, nem annyira tetszik az sem. Annyiban viszont jó lesz a több meccs, hogy több alkalom a bulizásra. Azt egyelőre hagyjuk, hogy ettől könnyebben kijutna a tornára a magyar válogatott.