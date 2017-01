Nem ismeri tetkója üzenetét McGregor

Az UFC sztárjának, az ír Conor McGregornak a ketrecben kivívott sikereivel arányosan gyarapodtak a tetoválásai is. Így a 2013-as debütálásakor még „csupasz” bőrű harcosnak mára szinte nincs is olyan testrésze, amit ne varratott volna ki. Pedig az első próbálkozás akár el is vehette volna a kedvét az egésztől, ugyanis egy ciprusi kiruccanáson egy arab felirat került a bal vádlijára, aminek azóta sem tudja a jelentését.

– Az első tetkót Ayia Napán szereztem, részegen. 17 fontba került, és fogalmam sincs, mit jelent – ismerte el McGregor. A többi mintát viszont már tudatosan választotta, ezzel együtt elég kaotikus jelképrendszert sikerült összegyűjtenie.

Mellkas

Ezüsthátú gorilla

A gorilla John Kavanagh edző klubjának, a Straight Blast Gymnek a jelképe. Az, hogy ez az állat koronát visel és a szájában egy szívet marcangol, már az ír fe­negyerek műve.









Tigris

Egy velencei nyaraláson varratta magára. „Azt gondoltam, b.szki, tig­rissé válok. Mert a tigris egy bátor állat.” Egyébként elbűvöli a ragadozó mozgása, és szívesen tanulmányozza, ahogy a prédájára vadászik. Fölé pedig a neve került.

Láb

Arab felirat

Nem ismeri az elsô tetkója jelentését, részegen szerezte Cipruson.









Kar

Rózsabokor

A paradicsom is rózsakert, a misztikus egyesülés helye. Ám arra, hogy a rajta szereplő óra, amely 3 óra 35 percet mutat, mit jelent, McGregor nem adott magyarázatot. A tőr viszont veszteségre utal.

Katonai mottó

A rózsák fölött a bunyós jelmondata olvasható: „Slow is smooth, smooth is fast”, amely nem más, mint az amerikai haditengerészet elit alakulatának kiképzésein használt mottó. A lényege, hogy jól válaszd meg a tempód és légy körültekintő, mert ha lassú vagy, vagy túl gyors, egyaránt elkapnak.

Cilinderes úr

McGregor valójában igazi dzsentlemenként tekint magára, elvégre az úriemberek is bokszoltak testedzés gyanánt, amire a pálcikarajz utal.

Hát

Szárnyas kereszt

Habár ír származása alapján sokan katolikusnak vélik, nem tudni, vallásos-e egyáltalán. Mindenesetre egyik korábbi kijelentése: „Kib.szott politika és kib.szott vallás” nem erre enged következtetni.









Tövisspirál

Mint a Megváltó szenvedését jelképező töviskoszorú, az egymásba fonódó tövises ágak is a megpróbáltatás kifejezői.