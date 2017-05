Nagy bajra mutat rá a bajnok halála

Rendkívül meg nőtt a kerékpáros balesetek száma, itthon csak áprilisban minden hétre jutott egy halálos tragédia, Olaszországban a Giro d’Italia-győztes Michele Scarponit gázolták halálra.

Michele Scarponit, a 2011-es Giro d’Italia első helyezettjét az Olaszország keleti részén található filottranói otthona közelében, a szombati edzése közben egy kisteherautó gázolta halálra. Az Astana 37 éves bajnoka az idei Girón is csapata első számú embere lett volna, az örökké mosolygós, rendkívül népszerű klasszist barátain és a sportszerető közvéleményen kívül felesége és két gyermeke gyászolja.







Scarponi halála sokkolta a kerékpárosokat

Scarponi balesete és az egyre gyakoribb, nem csak versenyzőket érintő tragédiák kapcsán kérdeztük meg az egykori válogatott kerékpárost, Cador Ridát, hogy mire érdemes odafigyelni, ha az ember kerékpárra ül, illetve ha autóval közlekedik, de egy kerékpáros kerül a közelébe.

– Fontos a biztonságos kerékpár, mindenkit óvnék a nagy hipermarketekben kapható kerékpároktól – kezdi az egykori klasszis.







Cador Rida elmondja, hogy mire kötelező odafigyelni, ha az ember kerékpárra ül vagy kerékpárossal találkozik a forgalomban

– A fixi, vagyis örökhajtásos kerékpárokat sem javaslom városba. A kerékpárosok részéről figyelni kell a bukósisak, a kesztyű, a megfelelő cipő és a napszemüveg viselésére, hajmeresztő, hogy olykor gyerekek is bukósisak nélkül kerékpároznak, a szandálok, papucsok komoly baleseteket okozhatnak. Bicikli­zés közben mindig előre néz­-zünk, viseljünk láthatósági ruhát, az irányjelzés és a KRESZ betartása rájuk nézve is kötelező. Kerékpározás közben ne hallgassunk zenét, ha gyerekkel me­gyünk, mindenképpen előttünk haladjon!







A sportoló halálát a családja soha nem heveri ki

Na és mire figyeljenek az autósok?

– Tartson megfelelő távolságot, ha kerékpárost előz, eközben persze a kerékpáros is figyeljen arra, hogy lassítson közben, sőt az erőviszonyokkal is tisztában kell lennie a kerékpárosnak. Próbáljon meg az autós higgadtan hozzáállni a konfliktusokhoz, kerékpáros és autós között is van túl heves, de ne úgy álljunk hozzá, hogy alapból mind az. Ha az autós meglát egy kerékpárost, vezessen óvatosabban, ne parkoljon biciklissávra, parkolás után nézzen bele a tükörbe, hogy nem ha­-lad-e el mellette egy kerékpáros. Ne dudálja le feleslegesen a biciklist! A kerékpáros lassabban áll meg, mint egy autós, ezt sose feledje az autós, főleg, ha nyom egy satuféket. Nem biztos, hogy mindenki tud biciklizni, aki azt hiszi magáról, az sem biztos, hogy ugyanolyan jól látja és érzékeli a közlekedési szituációkat, közös érdek, hogy ne legyen baleset, utána már sajnos mindegy, hogy ki volt a hibás…