Műtét után egyből edzést tartott a Vasas tréner-játékosa

Kétszeresen is búslakodhatott Ferenczi István, a Vasas futballcsapatának erőnléti edzője. Nem elég, hogy hétvégén idegenben 2-1-re kikapott a Diósgyőrtől az együttese, rá­adásul megint sebészkés alá kényszerült. Az NB I-es meccs hajrájában a 39 éves szakember szokásához híven beszállt a kispadról pár percre játszani, ám pórul járt, mert ellenfelébe fejelt.







A Vasas focicsapat erőnléti edző-játékosa ezúttal a Diósgyőr ellen sérült meg © MTI

– Különösebben nem panaszkodott, az arca be se dagadt, de fájdalma miatt azt tanácsoltam neki, hogy menjen be a fővárosi Mária utcai klinikára – mondta Lejkó Dezső, a Vasas-futballisták csapatorvosa. – Még első arccsonttörésekor beépítettek egy fémlapot a bal szeme alá, és az igényelt most gondoskodást.

A platina ugyanis elmozdult, ami orvosi beavatkozás hiányában később komoly gondot okozhatott volna. A fővárosi műtét sikerült, méghozzá olyan jól, hogy Ferenczi pár órával később már edzést vezetett a Fáy utcában a piros-kék labdarúgóknak.







Már negyedszer kellett a kés alá feküdnie Ferenczi Istvánnak az arccsontja miatt

A volt válogatott arccsontgondjai Fradi-játékosként az NB II-ben kezdődtek. 2009 márciusában a BKV Előre kapusával ütközött, arc- és orrcsontja tört, valamint néhány foga bánta a harciasságát. Másodjára 2010 októberében a Vasas-tréningen csapattársa fejjel robbant bele az arcába – ezt se úszta meg törés nélkül, majd 2012 augusztusában a Gyirmót támadójaként a Tatabányával vívott Magyar Kupa-találkozón ütközött ellenfelével. Az akkori orvosi vizsgálat során a beépített fémlap alatt gyulladást észleltek. Így most negyedszer kellett operálni.