Most eldől: Storck megy vagy marad

Három sportszakembert kérdeztünk arról, mit vár az MLSZ mai elnökségi ülésétől, ahol eldőlhet Bernd Storck szövetségi kapitány sorsa.

1. Mi lesz Bernd Storck sorsa?

2. Gátja-e a magyar foci fejlődésének, hogy a német szakember teljhatalmat kapott?

3. Csányi Sándornak mekkora a felelőssége a kialakult helyzetért?

4. Ki lenne a megfelelő kapitány és/vagy sportigazgató?







© mti

Kiss László,

labdarúgóedző

1. Egyik poszton sem ma­radhat, mert sportigazgatóként továbbra is felügyelné a válogatottat. Ezért a blamázsért egy magyar edzőt már felakasztottak volna.

2. Gátat szab, mert ez a sok feladat meghaladja a képességeit. Ráadásul ez hatalmas bizalmatlanság a magyar szakemberekkel szemben.

3. Nem naprakész a magyar focit illetően, de nem is kell neki annak lennie. Az embe­re­inek kellene, akik tájékoztatják őt. Övék a nagyobb felelősség.

4. Szentes Lázár. Mert ismeri a magyar focit, karakán, illetve négy nyelven beszél. S sportigazgatónak? Arra meg itt vagyok én. Viccelek, de ha Urbán Flóri kijelentheti, hogy ő ingyen is elmenne az MLSZ-hez, akkor akár én is bevállalhatnám.







Csányi Sándor (balról a második) ma dönt a focikapitány sorsáról (képünk montázs)

MOCSAI LAJOS,

a Testnevelési Egyetem rektora

1. Nem tudom, miben állapodott meg a szövetséggel arról, hogy a vb-selejtezők hátralévő meccseit mire használja. Én 19 világversenyen, négy olimpián jártam a kéziválogatottal, és minden meccsre a legerősebb csapatomat küldtem pályára.

2. A német focit nagyra tartom, de nem látom át, Storck mit tudott adaptálni a magyar viszonyokra igazítva.

3. Dárdai Pál jelenlétével elindult egy új folyamat. A ma­gyar edzők iránt kialakult a bizalom, ő hiteles volt, stílusával, felkészültségével változások történtek. Az MLSZ-nek kell eldöntenie, hogy a német kapitány is megfelel-e ezen elvárásoknak.

4. 17 éven át voltam kapitány, tudom, mennyire nehéz egy ilyen helyzet. Mások sorsa nem játék...

RÁTGÉBER LÁSZLÓ,

kosárlabda-mesteredző