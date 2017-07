Mikler dobálja Tibi bácsi labdáit

– Most nem én leszek a főszereplő, hanem Tibi bácsi, akinek az volt az álma, hogy egy kézilab­dás segítsen neki dobálni a pöttyös labdákat, ugyanis a hátsó so­rokban lévő emberekhez nem tudja eljuttatni a játékszert. Mivel diszkózni is szoktam, és a kézilab­dá­hoz is értek valamennyit, így rám esett a választás. Én mindössze két szám erejéig ugrok majd be a DJ-pultba – fogalmazott a Bors­nak Mikler, akinek fejtörést okoz a zenék kiválasztása. – Az biz­tos, retró lesz, ugyanis én a 90-es évek zenéire nőttem fel, de mivel retró sztárokkal lépek fel, nem szeretném ellőni, amit ők játszanak. Valószínűleg azért így is magyar zenéket keverek majd.

A kiváló kapus nem nagy fesztiválra járó, mert a többnapos bulizás nem fér bele az életébe.







Mikler (balra) ezúttal nem kézi-, hanem pöttyös labdákat dobál majd. Tibi bácsi biztos szívesen veszi a segítséget © MTI

– A fesztiválok arról szólnak, hogy az ember elengedi magát, élsportolóként viszont nem engedhetek meg magamnak egy egyhetes ereszd el a hajamat. Az a legnagyobb baj, ahogy öregszem, egyre nehezebben pihenem ki az éjszaka fáradalmait – mondta a válogatott kézis, aki Tibi bácsi kedvéért ezúttal kivételt tesz.

Mikler nem tartja magát profi lemezlovasnak, de néha elgondol­ko­dik, hogy aktív pályafutása után be­levágjon a szakmába.

– Mindig ezzel poénkodom fe­leségemmel, Katalinnal, hogy DJ-ként fogok megélni a kézi után. Szerinte viszont egy negyvenéves diszkósra már senki nem kíváncsi. Végre meg tudom őt cáfolni, hi­szen Tibi bácsi hetvenévesen is sztár. Legfeljebb én nem labdákat fogok dobálni, hanem a fe­lém repülő sörösüvegeket elkapni – mondta viccesen a kapus.