Miért kokainoznak a sportolók?

Lazításra szolgál

Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője szerint a kokaint nem doppingra, „csupán” stresszoldásra használják a sportolók.

– Rövid távon lehet csak teljesítményfokozást elérni kokainnal. Hosszú távon viszont visszavetheti a sportolót – mondta el a Borsnak Tiszeker. – A legtöbb versenyző azért használja, hogy könnyebben tudja elviselni a rá nehezedő nyomást. Ám nemcsak a kokain népszerű a sportolóknál, hanem a marihuána is.

Sárosi Péter: Itthon nincs jó cucc

Sárosi Péter, a TASZ drogpolitikai programvezetője a Borsnak el­mondta: a kokaint Magyarországon csak a felső tízezer engedheti meg magának, itthon azonban alig van nyolcvan százalék tisztaságú anyag.







Csak a leggazdagabbak kokainoznak, mert nagyon drága (képünk illusztráció) © Thinkstock

– A legtöbben bulikban fo­gyasztják, hogy jobban felpörögjenek, ne fáradjanak el. Oldja a gátlásokat, így szexuális kapcsolatok előtt is előszeretettel nyúlnak hozzá. Hazánkban kevesen használják, luxuscikknek számít. Nagyon ritkán lehet tiszta anyagot kapni ná­lunk. Nyugaton sokkal jobb minőségű a kokain. Előszeretettel keverik lidocainnal, valamint koffeinnel is, mert hasonló hatást vált ki, mint a kokain. Az is kockázati tényező, hogy sok esetben olyan anyagokkal keverik, amik szövetroncsoláshoz vezethetnek. Túladagolás elsősorban a rutintalan használóknál fordul elő, ám ezenkívül is számos veszélyt rejt. Gyakori használata után sú­lyos szívelégtelenség alakulhat ki. Ezenkívül pedig számos fertőzést összeszedhetnek a drogfogyasztók, mint a hepatitis C.

Nagyon drága Kokain: 20 000-30 000 Ft/gramm Marihuána: 2000-3000 Ft/gramm Ecstasy: 1500 Ft/tabletta Speed: 2500-3000 Ft/gramm

Stohl is használta

A kokaint előszeretettel hasz­nálják bankárok, mű­vészek, de itthon ke­ve­sen vállalják.

Szabó Győző könyvet írt küzdelmeiről a drogokkal, Stohl András is bevallotta: régebben többször nyúlt a fehér porhoz. A sportolók alkalmanként használják, aki azonban rákattan, az egész életét tönkreteheti.